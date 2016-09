Horb a. N. Funkloch: Wieder kein Handyempfang

Zu früh gefreut? Am Mittwoch meldeten sich wieder einige Handynutzer von O2 und E-Plus in unserer Redaktion, die keinen Empfang haben. Sie können nicht angerufen werden oder selbst Anrufe tätigen.

Die Sorge ist groß, dass der Ausfall wieder so lange wie beim letzten Vorfall dieser Art laufen könnte. Mehrere Wochen hatten Nutzer dieser Handynetze in der Kernstadt keinen Empfang. Liegt es wieder am "Störsender" auf dem Kreidler-Hochhaus? Bei der letzten Störung soll es sich um ein Problem bei der Konfiguration gehandelt haben. Telefonica-Pressesprecher Jörg Borm hatte damals gesagt: "Da gibt es – bildlich gesprochen – 1000 Parameter, die man da einstellen kann. Die Techniker haben bei der UMTS-Telefonie eine Konfiguration gefunden, die nicht korrekt eingestellt war. Das wurde korrigiert."

Woher die falsche Konfiguration kam? Darüber könne man nur spekulieren, sagte Borm vor einigen Wochen. Teilweise werde per Fernwartung aus München an den vielen Stellschrauben gedreht, um die Sender vor Ort zu optimieren. Ein menschlicher Fehler sei dabei nicht auszuschließen. Hoffentlich löst sich das Problem diesmal schneller. Der Telefonica-Pressesprecher ist bisher nicht zu erreichen. Unsere Redaktion wartet aktuell auf eine Rückmeldung.