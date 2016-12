Horb a. N. Funde deuten auf die Technik des Wassertors

In einem Haufen zur Seite gelegter Steinquader aus dem alten Gemäuer befanden sich speziell behauene Werksteine, die nur zum Gewände eines Stadttors gehören konnten. Für die einstmalige Verwendung dieser Quader konnte demnach nur das beim Torwärterhäusle stehende Altheimer Tor in Frage kommen. (wir berichteten).

Zu den weiteren Fundstücken gehörten auch zwei Steinbögen zu einer Pforte, wobei einer davon bereits auf das Grundstück eines privaten Steinsammlers gelangt war. Ohne Groll hat dieser das Teil wieder abtransportieren lassen und dabei glaubhaft versichert, dass er nur ein achtloses Wegwerfen von der Baufirma befürchtet hatte und verhindern wollte.

Während sich die Gewändesteine des Stadttors zu einer etwa zwei Meter hohen Säule aufrichten lassen, müssen die beiden Steinbögen entweder auf zwei Pfosten gesetzt oder von einer kleinen Mauerschale getragen werden. Ein weiterer Quader eignet sich als Sitzbank. Dabei ist zu bemerken, dass die Relikte zwar jeweils zu den gleichen Bauteilen gehörten, jedoch ursprünglich nicht direkt mit den Flanken vermauert waren, was dem Ganzen keinen Abbruch tut.

Zeichnung von Kaspar Kaltenmoser aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt unteres Wassertor

Rätselhaft schien ein weiterer Steinblock mit zwei eingemeißelten Löchern zu sein. Seine Verwendung für die Stadtbefestigung war zunächst unklar, obwohl seine Funktion auf eine Haltevorrichtung hindeutete. Aber an welcher Stelle konnte solch eine einfache Vorrichtung gebraucht worden sein? Ein Verbau im Torturm war auszuschließen! So richtete sich der Blick zwangsläufig auf das nebenstehende Wassertor mit dem heute noch vorhandenen großen Torbogen. Gehörte der Stein möglicherweise dorthin?

Dieses Tor war in früherer Zeit mit einem hölzernen Fallgitter verschlossen. Das kann als sicher angenommen werden. Abgesehen von dieser Annahme gibt es in Horb ein vergleichbares Beispiel. Auf einer realistischen Zeichnung von Kaspar Kaltenmoser um das Jahr 1825 ist auf einer Stadtansicht das untere Wassertor abgebildet, welches sich damals etwa hinter der heutigen Weinhandlung Dörr befunden hatte. Es verriegelte den unteren Wasserauslass des Grabbachs aus der Stadt. Obwohl das steinerne Tor auf dem Bild allem Anschein nach bereits zurückgebaut ist, kann man das hölzerne Gatter, auch Rechen genannt, deutlich wahrnehmen. Nach der Abbildung zu schließen, könnte es sich um ein zweiflügeliges Holzgatter gehandelt haben. Damit gibt es einen Anhaltspunkt zum oberen Tor.

Vom größeren, oberen Wassertor beim Altheimer Tor, das den Wasserdurchgang vor allem bei einströmenden Hochwässern zu regeln hatte, ist nicht bekannt, wie das schwere Torgatter zu öffnen oder zu schließen war. Auch lassen sich an dem heutigen Gebäude keine eindeutigen Spuren mehr ablesen. Fest steht nur, dass es mit einem (Fall)gitter verschlossen sein musste. Doch die Steinfunde bestätigen jetzt nicht nur das Fallgitter, sondern verraten dazu einen Türflügelmechanismus, welcher in dem Fallgitter eingebaut sein konnte? Jedenfalls waren für alle Schließsysteme am Boden Halterungssteine erforderlich: sogenannte Widerlagersteine. Deren eingemeißelte Löcher hatten die eisenbeschuhten Holzpfähle des Gatters aufzunehmen und sie damit zu befestigen. Außerdem wurde mittels dieser Pflasterung ein Unterspülen des Bachlaufs verhindert.

Damit erklärt sich auch der mit zwei Löchern versehene Stein, dessen Funktion zunächst nicht gedeutet werden konnte. Es ist also ein Widerlagerstein, der am Boden das Holzgatter des Wassertors zu arretieren hatte. Ein Glück, dass ihn die Bauarbeiter nicht achtlos entsorgt haben. Denn er war ausschlaggebend für die Erkennung und Zuordnung eines wichtigen Baudetails, auch wenn er optisch eine untergeordnete Rolle zu spielen schien.

Ein zweiter, später zugeordneter (allerdings beschädigter) Stein weist dieselben Merkmale auf und – wie erst jüngst vom Verfasser dieser Zeilen erkannt – gibt es noch zwei weitere Quader dazu. Sie sind bereits in der Mauerkrone der neuen Wand eingespeist.

Erst durch das Auskratzen der mit Erde gefüllten Vertiefungen wurden die Bearbeitungsspuren wieder sichtbar. Dabei sind auch Rinnen, welche ein seitliches Einschieben von Pfählen ermöglichen und damit eine Flügeltür verraten. Damit dürfte die Verwendung der seltsamen Steine beim Wassertor hinlänglich aufgeklärt sein. Sie wird nun durch vier gleichgeartete Fundsteine bestätigt.

Auch als Restgemäuer ist das Wassertor ein beeindruckendes Zeugnis der Geschichte. Mit seinen beinahe sieben Metern Öffnung hat es etwa die doppelte Breite eines Stadttors. Deshalb musste es gegen einfallende Feinde besonders gesichert sein. Mit welchem Mechanismus nun das schwere, eisenbeschlagene Holzgatter bewegt wurde, kann man nur erahnen. Vielleicht mittels Winden oder Balken mit Gegengewichten. Dafür sprechen die beiden Gewölbebögen über dem Sandsteingewände des Tors, welche den Druck auszuhalten hatten. Ein schmales Häuschen zur Aufnahme des Hebemechanismus könnte ebenfalls existiert haben. Die beiden Löcher über dem Torbogen (das dritte fehlende rechte ist zugemauert) könnten Halterungen zur Führung des Gatters aufgenommen haben. Jedenfalls hat das Wassertor nicht nur den Abbruch überlebt, sondern auch den Hochwassern der Jahrhunderte standgehalten. Historische Berichte von Hochwassern des Grabbaches sind überliefert.