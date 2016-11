Horb a. N. Fürs Stiftskirchendach wird fleißig gesammelt und gespendet

Deshalb soll der Leonhardsritt auch weitergehen. Die Planung für 2017 sieht als Termin den staatlichen Feiertag, den "Tag der Deutschen Einheit" am 3. Oktober, vor. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der Fördergemeinschaft haben sich auch in anderen Bereichen eingebracht, wie beim Orgelkonzert des Rottenburger Kantors und Organisten Ruben Sturm, beim Schlachtplatten-Mittagessen kürzlich Mitte Oktober zur Kirchweih und auch bei der schwäbischen Dichter-Veranstaltung von Gerhard Raff im Steinhaus, als rund 700 Euro an Überschuss zusammengekommen sind.

Und jetzt steht der Adventsbasar am 1. Adventswochenende im Steinhaus an, der auch von vielen Helferinnen und Helfern Unterstützung findet. Es wird auch weitere Konzerte geben, zum Beispiel jetzt am Samstagabend mit der Jugendkapelle der Horber Stadtkapelle in der Liebfrauenkirche.

Die Fördergemeinschaft will auch im neuen Jahr ihre Arbeit fortsetzen, und es sind wieder vielerlei Veranstaltungen geplant. Gefreut hat sich das Leitungsteam auch darüber, dass der Erlös beim Konzert der Jugendkapelle der Horber Stadtkapelle am Samstag um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche auch zur Hälfte in das Stiftskirchenprojekt fließt. Die andere Hälfte geht an das Caritasprojekt Drachenei.

Die Fördergemeinschaft hat auch wieder gute Geschenkideen für den bevorstehenden Adventsbasar im Steinhaus. Am 3. Adventsonntag kommt Frank Schichter mit seinem Tübinger Semiseria-Chor, der einen Tag zuvor dort in der Tübinger Stiftskirche auftritt, auch nach Horb. Er bietet adventliche und vorweihnachtlichen Gesänge – manche sind auch zum Mitsingen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in die Stiftskirche.

Am Samstag vor dem 4. Advent kommen wieder der Talheimer Männergesangverein unter der Leitung von Peter Straub und die Jakobusband, die auch wieder zugunsten des Stiftskirchendaches auftreten. Aber auch im neuen Jahr ist schon einiges geplant: ein Auftritt am 5. Januar mit dem Doppelquartett des Polizeichors aus Tübingen; der Bittelbronner und in Ulm eingesetzte Kantor und Organist Andreas Weil kommt mit dem dortigen Chor am 1. April, und am 7. Mai gibt der in Horb neu tätige Kirchenmusiker Reinhard Kluth ein Orgelkonzert.