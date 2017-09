Horb a. N. Fürs Erste kommen keine neuen Blitzer

Keine Frage: Die Verkehrssituation in Horb ist momentan zum Haare raufen. Seit Wochen ist die B 32 in Richtung Nordstetten und Autobahn gesperrt, dazu kommt es seit Monaten rund um den Bahnhof und die Christophorusbrücken wegen dem Bau des Einkaufszentrums zu Verkehrsbehinderungen. Für Autofahrer birgt das Stau-Chaos jedoch auch etwas Positives: Zum einen darf seitdem zwei Stunden lang kostenlos geparkt werden. Zum anderen hat die Stadt Horb nun bekannt gegeben, dass auch die Installation von zwei neuen stationären Blitzern aus genau diesem Grund vorerst auf Eis liegt.

Für 2017 hatte sich das Horber Rathaus, das bei den Geschwindigkeitskontrollen auch für Empfingen und Eutingen zuständig ist, eigentlich eine große ­Radar-Offensive vorgenommen. Im Januar wurden die drei Blitzer in der Haigerlocher Straße in ­Empfingen, in der Eutinger Straße in Bildechingen und in der Hauptstraße in Eutingen in Betrieb genommen. In einem zweiten Schritt folgten im März die Starenkästen in der Rottweiler Straße in Bildechigen und in der Stuttgarter Straße in Eutingen.

Während es sich bei den fünf genannten Blitzern um Messanlagen handelt, die bereits vor 2017 standen, aber aus verschiedenen Gründen außer Betrieb waren, wollte die Stadt Horb nun in einem dritten Schritt zwei nagelneue Blitzer installieren: in Horb in der Stuttgarter Straße (auf ­Höhe der Filiale von Matratzen Concord) sowie in Ihilingen. In Ihlingen steht zwar bereits ein Starenkasten, dieser soll aber versetzt werden und künftig in Horb in der Bildechinger Steige stehen.