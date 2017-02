Horb a. N. Für Theurer gewinnt auch Einigung Europas

Auf seine, Theurers, Nachfrage hin habe Steinmeier betont, wie wichtig ihm die deutsch-französische Freundschaft ist.

36 Wahlleute hatte die FDP insgesamt nach Berlin entsandt. "Von den Kleinen waren wir die Größten", sagt Theurer. Aber es habe sich bei der Zahl eben ausgewirkt, dass die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten ist.

Bei der Bundesversammlung saß Theurer neben Helmut Markwort, dem früheren Chefredakteur und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Focus. Auch ihn hatten die Liberalen für die Abstimmung über den Bundespräsidenten nominiert.

Nach dem denkwürdigen Tag in der Bundeshauptstadt hieß es für Michael Theurer noch am gestrigen Sonntag Abschied nehmen von Berlin. Denn heute hat der Europaparlamentarier bereits wieder eine Sitzung in Straßburg.