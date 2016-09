Horb a. N. Für jeden Gratulanten ein gutes Wort

Er tut das seine nun schon 25 Jahre dazu, dass dieses Ziel irgendwann erreicht werden kann. Obwohl er in der Hierarchie der katholischen Kirche an ganz exponierter Stelle steht, ist er immer ein Mann des Volkes geblieben. "Ein Bischof zum Anfassen" wie es später beim Stehempfang im Gemeindehaus hieß. Ortsvorsteher Karl Kocheise freute sich auch, dass Kreidler seinen Heimatort überall bekannt macht. "Der Hans kommt überall nah, erzählt emmer, dass er aus Grünmettstetten kommt, aber koiner woiß, wo des isch." "Aber jeder in der Gemeinde weiß, was für einen hochrangigen Einwohner wir haben", so der Ortsvorsteher weiter, der auch daran erinnerte, dass Pfarrer Anton Romer, einmal gesagt haben soll: "Der Weihbischof ist mein bester Vikar."

Von "seinen" Ministranten bekam Kreidler noch während des Gottesdienstes eine Flasche Wein mit den Worten "Wir wissen, dass Dir nicht nur der Messwein schmeckt" überreicht, und die beiden Vertreterinnen der Mettstetter KJB setzten noch einen drauf, indem sie dem Geistlichen anboten, er könne – falls er dem vielen Wein überdrüssig sei – ruhig mal auf ein Bier in der "Ranch" vorbeikommen. Vom Mettstetter Kirchenchor gab es neben einem Präsent und freundlichen Worten auch viel geistliche Musik zu hören. Sie umrahmten unter Leitung ihrer jungen Dirigentin Lena Geiger und mit Orgelbegleitung von Nico Lutz sowohl den Gottesdienst als auch im Anschluss den Stehempfang, zu dem alle Festgäste eingeladen waren.

Vom Vertreter des katholischen Landvolks und des Frauenbunds erhielt der Bischof ein Bilder-Buch mit dem Titel "Der Bischof aus Grünmettstetten" als Geschenk überreicht. "Des hot mer no gefehlt in meiner Sammlung", so der vielbelesene Geistliche, der sich wunderte: "Was mah heit net elles macha kah."

Mit dem Grünmettstetter Heimatlied ging der offizielle Teil der Feierlichkeiten zum silbernen Bischofsjubiläum von Johannes "Hans" Kreidler zu Ende. Der Jubilar selbst war begeistert und konnte zum wiederholten Male feststellen: "Unsere Kirchengemeinde ist die schlechteste nicht." Sehr persönlich wurde Kreidler, als er sagte, dass er immer gerne nach Mettstetten heim gekommen ist. "Und dies im wahren Sinne des Wortes, denn hier lebt meine Familie und ich habe in all den Jahren mehr von ihr gehabt als sie von mir."

Für jeden der Gratulanten hatte er ein gutes Wort und lobte die Institutionen und Ämter, die sie vertreten. Besonders die "Ranch" sei Gold wert. "Das ist ein Ort, wo es auch mal ›zuganga‹ kann." Dass der Weihbischof ein Mann des Volkes ist, ein Mettstetter durch und durch, sah spürte und hörte man gestern bei jedem Wortbeitrag sehr deutlich.

Für ihn ist die Heimat ein Anker in der oft hektischen Zeit. Hier kann er Mensch sein, frei von der Leber weg "schwätza" und in der Gesellschaft von Freunden neue Kraft tanken für seine Aufgaben in der Diözese.