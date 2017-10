Horb a. N. Für jeden fünften Bürger im Einsatz

Weiter erklärte Deckelnick, dass die Ortsvereine in 2016 insgesamt 26 239 Stunden absolviert hätten, darunter im Sanitätsdienst 4263 Stunden, in der Aus- und Weiterbildung 6186 Stunden. "Für jeden fünften Bürger waren wir im Einsatz", so Deckelnick. Der Tätigkeitsbericht in den einzelnen Bereichen zeigt, dass 2017 mit weiteren Zunahmen zu rechnen sei.

Deckelnick abschließend: "In Kenntnis der Leistungszahlen erweise ich den hauptamtlichen Mitarbeitern und Ihnen, den ehrenamtlichen Helfern des DRK Kreisverbandes, der Kreissozialleitung, der Kreisbereitschaftsleitung und auch der Kreisjugendleitung und den Mitgliedern der 22 Ortsvereine meine allergrößte Hochachtung für ihren selbstlosen Einsatz."

Wolfgang Kramer, stellvertretender Präsident und Landesarzt des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg, sprach ebenfalls ein Grußwort: "Sie haben seit meinen letzten Besuchen bei Ihnen ja enormes in ihrem Kreisverband zustande gebracht." Die nicht einfache Haushaltskonsolidierung sei eine echte Meisterleistung. Auch Kreisverbände könnten in Schwierigkeiten kommen, ja sogar in Konkurs geraten. "Das DRK ist ein ehrenamtlicher Verein – ein kleiner Haufen plus Wirtschaftsunternehmen. Es reicht nicht aus, nur Gutes tun zu wollen", erklärte Kramer. So große Geschäftsbetriebe seien auch nicht durch den Vereinsstatus geschützt. Wem gehört der Kreisverband, fragte Kramer. Allen Mitgliedern, so die Antwort. "Alle zusammen bilden den Verein. Deshalb müssen wir uns alle im Kreisverband wiederfinden", so Kramer. Im Verein gebe es keine besseren oder zweitrangigeren Mitglieder.