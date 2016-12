Horb a. N. Für Horber Albverein bricht Jubiläumsjahr an

Horb. "Gäste zum Mitwandern und Mitmachen sind beim Schwäbischen Albverein Horb immer herzlich willkommen", heißt es gleich zu Beginn der Pressemitteilung, mit der der SAV Horb sein Jahresprogramm 2017 vorstellt. Im Folgenden die Termine: Januar: 6. Januar, Halbtagestour: Eröffnung des Wanderjahres mit geselliger Einkehr, Wanderführerin: Zita Gabel. 22. Januar, Halbtagestour: Winterwanderung in heimischer Umgebung, Wanderführerin: Hilde Stöckel. Februar: 12. Februar, Halbtagestour: Närrische Fasnetwanderung nach Dettingen, Wanderführerin: Angelika Rebmann. März: 19. März, Veranstaltung: Beschwerliche Wanderung zum K2, Multivisionsvortrag im Schurkenturm. 25. März, 125. Mitgliederversammlung der Ortsgruppe im Schurkenturm. April: 8. April, Halbtagestour: Wanderungen rund um Horb mit Einkehr im Schurkenturm, Wanderführer: Reinhold Buchta. 23. April, Halbtagestour: Panoramarundweg Grosselfingen, Wanderführer: Adrian Becker. Mai: 1. Mai, Halbtagestour: Wanderung in den Mai, Wanderführer: Willi Rauch. 7. Mai, Ganztagestour: AugenBlick-Runde Zettelberg, Wanderführer: Hilde Ziegler und Werner Grabowski. 13. Mai, Gaunaturschutztag, Epfendorf und Rotenzimmern. 19. Mai, Jubiläumsveranstaltung: Nachtwächterrundgang durch Horb, Albvereine Horb und Sulz. 8. Mai, Ganztagestour: Im Schwarzwald unterwegs, Alexanderschanze, Zuflucht, Wanderführerin: Elisabeth Vater. Juni: 10. Juni, Halbtagestour: Abendwanderung über die Wurmlinger Kapelle zum Hirschauer Berg, Wanderführer: Rainer Gramer. 18. Juni, Ganztagestour: Hochschwarzwaldtour, Schluchsee – Riesenbühl – Bildstein, Wanderführer: Adrian Becker. 25. Juni, Hauptversammlung Schwäbischer Albverein in Plochingen. Juli: 9. Juli, Ganztagestour: Rund um den Belchen mit der Ortsgruppe Dettingen, Wanderführer: Rainer Reichensperger. 23. Juli, Ganztagestour: Jubiläumswanderung, Gauwanderung von Horb nach Sulz, Wanderführer: Bruno Kastirr. 29. Juli, Grillabend am Schurkenturm, Turmwart: Willi Rauch. August: 12. bis 15. August, Mehrtagestour: Wandertage im Bregenzer Wald, Übernachtung in Damüls. Begrenzte Teilnehmerzahl, Wanderführerin: Elisabeth Vater. 20. August, Halbtagestour: Auf den Höhen um Betzweiler-Wälde, Wanderführer: Rainer Schäfer. September: 3. September, Ganztagestour: Von Mühlheim, Ruine Maria Hilf ins Donautal, Wanderführer: Rainer Gramer. 17. September, Ganztagestour: Weinbergtour von Winterbach nach Endersbach, Wanderführer: Adrian Becker.

Oktober: 1. Oktober, Ganztagestour: Wandern im Kraichgau, Wanderführer: Rainer Reichensperger. 15. Oktober, Ganztagestour: Mit dem Bus unterwegs, Jahresausflug, Wanderführer: Claus Schurr. 29. Oktober, Ganztagestour: Auf dem Felsenmeersteig: Die Königstour unter den Traufgängen, Wanderführer: Bruno Kastirr. November: 4. November, Wanderplan 2018, Besprechung im Schurkenturm, Wanderwart: Claus Schurr. 12. November, Halbtagestour: Auf den Höhen um Ahldorf, Wanderführer: Claus Schurr. 18. bis 19. November, Schlachtplatte im Schurkenturm. Dezember: 9. Dezember, Halbtagestour: Adventswanderung mit gemütlicher Einkehr, Wanderführerin: Angelika Rebmann. 30. Dezember, Halbtagestour: Wanderung zwischen den Jahren, Wanderführer: Willi Rauch. Zusätzlich im Programm: Jeden ersten Mittwoch im Monat eine Kurzwanderung, Dauer circa zwei Stunden. Hierzu sind Gäste immer willkommen. Alle Aktivitäten werden rechtzeitig angekündigt.