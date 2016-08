Horb a. N. Für die Hausmaus gibt’s den größten Pokal

Horb-Altheim. Die sportlichen Altheimer Ferienkinder gaben sich nicht mit so profanen Sportarten wie Gewichtheben, Frauenfußball, Judo oder gar dem 100-Meter-Lauf zufrieden. In Steinwurfweite vom Reitstall des Original-Olympiasiegers stritten sie bei ihrer eigenen Olympiade in Trendsportarten wie Hau-den-Lukas, dem aktuell sehr beliebten Bubble-Ball, bei dem man in riesige, durchsichtige, luftgefüllte Bälle gesteckt wird, oder beim Tischtennis um Pokale. Auch so anspruchsvolle Aufgaben wie Fußball-Slalom oder Tennis-Hindernis-Rennen standen bei diesem modernen Mehrkampf auf der Disziplinenliste. Ergänzt wurde der Wettkampf durch Schubkarrenfahren ohne Schubkarre, durch das beliebte Dosenwerfen und durch die Suche nach der Hausmaus mit Namen "Pokémon". "Wer die findet bekommt den größten Pokal" versprach Noch-TSV-Vorstand Helmut Grenz. Natürlich durfte an diesem heißen Sommernachmittag ein Spiel mit Wasser nicht fehlen und wer sich abkühlen wollte konnte sich unter der Bewässerungsanlage für den Sportplatz duschen. Optimale Voraussetzungen also für die Altheimer Sport-Olympiade, für die der Verein extra das Eventmobil vom Kreisjugendring Freudenstadt gemietet hatte.

Ein gutes Dutzend von Aufgaben mussten die 20 Kinder bewältigen – und auch Herausforderungen waren darunter

Insgesamt ein gutes Dutzend unterschiedlicher Aufgaben gab es für die 20 Kinder ab sechs Jahre zu bewältigen. Und da waren schon echte Herausforderungen dabei. Beim "Schubkarrenfahren ohne Schubkarre" wurde ein Kind von seinem Teampartner an den Beinen hochgehoben und die Hände vom Schubkarren-Kind ersetzten den Reifen. Der Zieleinlauf, mit dem Schubkarren auf der sieben Meter Sprintstrecke, war dann Erlösung und Belohnung für ganz viel sportlichen Ehrgeiz.