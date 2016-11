Horb a. N. Fünf Tage Vollgas bei Horber Schienen-Tagen

In seinem Überblick zum Thema Schiene in der Region sprach der OB die kaum genutzten Bahnverladegleise im Horber Industriegebiet an. Zuletzt kamen diese Verladegleise nach dem Sturm Lothar beim Transport von Holz zum Einsatz. "Der Transport auf den Straßen ist einfach immer noch günstiger."

Rudolf Barth, der langjährige Organisator der Horber Schienen-Tage, übernahm anschließend das Wort. Es ging um Eisenbahn in der Literatur und der Musik. Ein Rückblick in Bildern folgte.

Am heutigen Donnerstag startet mit einem Vortrag des Europa-Abgeordneten Michael Cramer der Themenblock "Europäische Verkehrspolitik". Im weiteren Verlauf des Tages stehen die Themen "Europäische Verkehrspolitik", "Staatsbahnen, Konkurrenz und Kooperation", "Planungen des Bundes", "Zugangsbarrieren im öffentlichen Verkehr in der Reisekette" sowie "Nachtzüge und Autoreisezüge – Vergangenheit und Zukunft" auf dem Programm.

Am Freitag geht es mit den Themen "Autonome Fahrzeuge", "Eisenbahntechnik im politischen Umfeld", "Innovation und Interoperabilität", "Europa – Theorie und Praxis" und "Über die Grenzen in Europa" weiter. Im Abendprogramm steht das Thema "150 Jahre Eisenbahn im Oberen Neckartal" an.

Am Samstag sind "Faktische Grenzen und ihre Überwindung", "Aktuelle Entwicklungen", "Dialog mit der Wissenschaft" und "Bahn und Politik" auf dem Programm.

Am letzten Tag der Veranstaltung beleuchtet eine Fachexkursion nach Karlsruhe mit Vorträgen und Besichtigungen das Thema "Stadtbahntunnel Karlsruhe".

Die sinnvolle Weiterentwicklung der Eisenbahn in Deutschland und in Europa, auch im Hinblick auf eine nachhaltige Mobilität, bleibt auch dieses Jahr wieder das Ziel der Schienen-Tage.

Weitere Informationen: www.horber.schienen-tage.de