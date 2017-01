Horb a. N. Fünf Tage auf Entdeckungstour

Die Anreise nach Quedlinburg erfolgt am Montag, 5. Juni. Nach dem Hotelbezug findet ein geführter Rundgang durch die geschlossene mittelalterliche Altstadt statt. Ein Höhepunkt wird die Innenführung in der Stiftskirche St. Servatius mit dem berühmten Domschatz sein.

Die Besichtigung des Doms St. Mauritius und Katharina in Magdeburg, in dem sich das Grab Kaiser Ottos I. befindet, steht am Dienstag, 6. Juni, auf dem Programm. Weiteren Sehenswürdigkeiten schließt sich eine Führung im Kloster "Unserer Lieben Frau" an, dem ältesten erhaltenen Bauwerk Magdeburgs.

Am nächsten Tag, Mittwoch, 7. Juni, geht es nach Halle. Auch dort gibt es viel zu sehen.So auch in Merseburg mit seinem Dom, der herausragende Kunstwerke der deutschen Geschichte in seinem Domschatz bewahrt. Durch Schenkungen Kaiser Heinrichs II. wuchs eine Bibliothek heran, deren bekanntestes Stück die Merseburger Zaubersprüche sind.