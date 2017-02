Horb. Ein Frühstückstreffen für Frauen findet am Samstag, 11. März, um 9 Uhr im Gemeindehaus der freien evangelischen Gemeinde Horb, Isenburger Straße 5, statt. Nach einem reichhaltigen Frühstück, einem Anspiel sowie Musikbeiträgen wird Andrea Dreßen aus Renningen-Malmsheim zum Thema "Leben mit leichtem Gepäck – Leben im Heute trotz Gestern und Morgen" referieren. Verschiedene Lebensbereiche werden angesprochen, und es werden Tipps gegeben, wie man sich das Leben leichter machen kann. Andrea Dreßen ist verheiratet, von Beruf Lehrerin, hat drei erwachsene Kinder und ist Referentin bei Frühstückstreffen. Ein Unkostenbeitrag in Höhe von sieben Euro wird erhoben. Alle Frauen sind eingeladen. Anmeldungen werden bis Mittwoch, 8. März, unter Telefon 07451/44 20, unter 07451/21 82 oder per E-Mail an strolchworld@gmx.de angenommen.