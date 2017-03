Horb a. N. Freunde stellen Meisterbaum

Horb-Dießen. Timo Weckerle aus Dießen hat kürzlich seine Prüfung zum Industriemeister abgelegt. Aus diesem Anlass haben Freunde, Ranchkameraden und Arbeitskollegen dem "frischgebackenen" Meister in der Hochbergstraße in Dießen, einen stattlichen Meisterbaum in den Garten gestellt.