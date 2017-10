Horb a. N. Freudenstädter ohne Horber damals fast verhungert

Vor dem Wachthaus berichtete das Trio über das beschwerliche Leben der Nachtwächter. Auch in Horb ist die Nachtwache so alt wie die hochmittelalterliche Stadt selbst. Die erste Erwähnung der Horber Nachtwache findet sich in einem Privileg aus dem Jahr 1282, in dem Pfalzgraf Otto von Tübingen das Horber Dominikanerinnenkloster unter anderem von der Nachtwache befreite. Acht Stunden oder länger verkörperten die Nachtwächter jede Nacht ganz allein die Autorität des Gesetzes, ohne Unterstützung durch das Geflecht der kommunalen Instanzen.

Die Nachtwächter untersuchten ungewöhnliche Licht- oder Raucherscheinungen, vergewisserten sich, ob die Stadttore und die Türen der Häuser abgeschlossen waren, kontrollierten die Wachsamkeit der Turmwächter, achteten auf die Einhaltung der Sperrstunde, brachten Betrunkene nach Hause und hatten das Recht, Dirnen, Landstreicher oder andere auffällige Personen festzunehmen. In Sachen Brandverhütung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung trugen sie eine hohe Verantwortung und ihre Hellebarde war Feuerhaken sowie Hieb- und Stoßwaffe zugleich.

Der Umgang führte vorbei am Geßlerschen Amtshaus, das an diesem Samstagabend völlig verwaist war, da die Weiße Frau, die sich üblicher Weise als Spukgestalt am Fenster zeigt, Hochzeitstag feierte. Im Lutherjahr 2017 bemerkten die Nachtwächter vor dem ehemaligen Franziskanerinnenkloster, dass die Horber schon evangelisch waren, als es die Freudenstädter noch gar nicht gegeben hat. Während der Reformation quälten die Franziskanerinnen aufgrund der Predigten des aus Horb stammenden Laienpredigers Karsthans und des Horber Chorherren Konrad Startzler, der Sendschreiben des Sebastian Lotzer sowie der in Horb unter Michael Sattler um sich greifenden Wiedertäuferbewegung erhebliche religiöse Zweifel.