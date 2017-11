Horb a. N. Freude und Lust am Tanzen sichtbar

Horb-Rexingen. Die "Ginger Girls" versprühten hierbei gleich zu Beginn der Show zu "Can’t stop the feeling" (Justin Timberlake) mit tänzerischen Einlagen ihre gute Laune unter das Publikum.

Ginger Streibig und ihr Enkelkind Leon, der als Moderator durch das Programm führte, hießen die Gäste zu ihrer "krassen Party", wie Leon versprach, herzlichst willkommen. Mit Freude erwarteten die Zuschauer die Darbietung "Singing in the rain", die choreografisch kunstvoll mit grünen Regenschirmen in Szene gesetzt wurde. Die vielen mühsamen Proben der vergangenen Monate hatten sich gelohnt. Kinderballett vom Feinsten wurde anschließend geboten: "Antoshka", "König der Löwen" und "Who’s got the pain" wurden geradezu märchenhaft von den kleinen Ballettschülerinnen umgesetzt, was vom Publikum begeistert aufgenommen wurde.

Die von "Ginger" selbst erdachten und kreierten Kostüme unterstützten die Tanzdarbietungen mit sorgfältig gewählten Farben und Themen. Als eines der Highlights entpuppten sich die artistischen Einlagen zu "Rock the beat", die den Tänzerinnen einiges an Leistung auf der Bühne abverlangte. Die Zuschauer wussten dies mit Beifallsstürmen entsprechend zu würdigen. Auch die Freunde des anmutigen Tanzes kamen bei "Moulin Rouge" auf ihre Kosten. Graziös schwebten die Damen in ihren langen glitzernden Kleidern über die Bühnenfläche, während sie leicht provokativ ein wenig Bein aufblitzen ließen.