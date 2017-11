Horb a. N. Freude am Singen ist immer zu spüren

Fast genau zehn Jahre nach der ersten Singstunde, zu der sich gerade mal eine Handvoll junger Sängerinnen einfanden, stehen bei diesem Konzert mehr als 100 Chormitglieder, aufgeteilt in drei Chöre, auf der Bühne.

Im Kinderchor Eins (KCH1) singen die Kinder vom Vorschulalter bis in die Mitte der dritten Klasse. Im Kinderchor Zwei (KCH2) sind dann die etwas älteren Kinder, von der Mitte der dritten Klasse bis Ende der sechsten Klasse, ganz engagiert bei der Sache und im Jugendchor, dem Aushängeschild des Vereins, wirken die heranwachsenden Vokalisten mit.

Was vor zehn Jahren auf Betreiben von Josef Lohmiller begann, der sich sehr um das Fortbestehen des örtlichen Gesangvereins sorgte, ist längst zu einer festen Größe geworden. Nicht zuletzt durch die großartige Arbeit von Chorleiter Peter Straub; doch erst die vielen Helfer im Hintergrund und in der Vereinsführung machen so einen Erfolg möglich. Ein Chorprojekt – gerade im Jugendbereich mit seiner natürlichen Fluktuation – auf so hohem Niveau über lange Zeit stabil halten zu können, bedarf einfach einer besonderen Atmosphäre. Straub schafft es immer wieder, die vielen kleinen und großen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne zu einem konzentriert agierenden Klangkörper zu vereinen. Für jeden seiner Chöre findet er immer das passende Repertoire, und die Freude am Singen kann man jedem einzelnen der kleinen Künstler im Gesicht ablesen.