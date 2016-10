Horb a. N. Freud und Leid im Stadtmuseum

Horb. Das Ölgemälde mit dem Titel "Familienleben in Istrien" ist im zweiten Stockwerk des Bürgerkulturhauses zu betrachten. Das von einem prunkvollen historistischen Rokokorahmen umgebene Bild stammt aus dem Jahr 1850 und erweist sich aufgrund einiger Versatzelemente als Vorstufe des drei Jahre jüngeren Ölgemäldes "Istrische Familienszene", dessen Abbildung sich im bekannten König-Ludwig-Album findet. Jetzt hat die Appenzeller Seidenstickerin, die vom Kultur- und Museumsverein dem Stadtmuseum vor zwei Jahren als Leihgabe übergeben worden ist, mit der istrischen Kordelflechterin ein sehr schönes Gegenstück.

Laut Allgemeiner Deutscher Biografie war der 1806 in Horb geborene Caspar Kaltenmoser ein höchst anspruchsloser, still in sich gekehrter Künstler, welcher meist zugeknöpft, von der unkünstlerischen Seite des Lebens wenig Notiz nahm. Kaltenmosers innigstes Bestreben war es, die Eigentümlichkeiten der abgebildeten Personen nach allen Seiten in Physiognomie, Kleidung und Beschäftigung bis ins Einzelne wahrhaftig und mit gewissenhaftester Durchbildung wiederzugeben. Auf größeren oder kleineren Reisen sammelte er wertvolles Material zu neuen Bildern.

Anfänglich bereiste der in München sesshaft gewordene Kaltenmoser die bayerischen Alpen sowie das angrenzende Tirol. Dann dehnte er seine Streifzüge nach Vorarlberg, die Schweiz und den badischen Schwarzwald aus. Eine 1843 nach Istrien unternommene Studienreise gab Caspar Kaltenmoser weitere vielfache Anregungen und schloss mit der Rückreise über Oberitalien. Fünf Monate lang war der Genremaler durch die Halbinsel an der nördlichen Adria gezogen und brachte dabei eine reiche Ernte neuer Studien mit. Zu dieser Ernte zählen auch zwei Bleistiftzeichnungen von Caspar Kaltenmoser, die ein sitzendes und ein stehendes Mädchen in istrischer Tracht zeigen und sich dank des Kultur- und Museumsvereins ebenfalls im Horber Stadtmuseum finden.