Horb a. N. Freispruch für Kurt Waldner

Zweifelsfrei sicher: Fledermausexperte Dietz hatte das Feldermausquartier im Kino schon seit 2012 beobachtet. Dort bis zu 265 Zwergfledermäuse gesichtet. Er wurde von der Nachbarin gerufen, die ein Jungtier auf ihrem Balkon hatte. Die Nachbarin (48): "Ich stehe morgens schon sehr früh auf. So gegen 4.15 Uhr. Wenn ich dann auf dem Balkon rauche, sehe ich fast jeden Tag, wie sie dort eingeflogen sind."

Sie will auch beobachtet haben, wie Kurt Waldner höchstpersönlich den Fledermauskot von der Ostwand entfernt hat: mit Wasserschlauch und Schrubber. Waldner dazu: "Ich dachte, das wären Tauben. Die haben mir das ganze Gebäude zugeschossen."

Diese Nachbarin rief auch den Fledermausexperten an, als sie am Samstag vor dem Abriss am Montag die Bagger des Abrissunternehmers auf dem Kino-Areal gesehen hat: "Da war so ein grüner Bagger mit der Handy-Nummer. Die habe ich dem Fledermausexperten gegeben." Christian Dietz: "Ich hatte Stress. Ich habe den Unternehmer angerufen und mich als Fledermaus-Sachverständiger vorgestellt. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass wir uns am Montag um 11 Uhr treffen, damit mit den Fledermäusen nichts passiert. Er hat mir gesagt, dass bis dahin nichts beim Abriss passiert, weil erst die Baustelle eingerichtet werden muss." Der Abbruchunternehmer bestätigt das.

Dann der Montag. Die Nachbarin: "Um halb neun morgens rief meine Tochter an: Die haben schon das Stück abgerissen, wo die Fledermäuse drin waren." Die Nachbarin alarmierte den Fledermausexperten. Die Tochter hatte gleichzeitig schon bei der Stadt angerufen und Stadtentwickler Peter Klein erwischt. Der alarmierte sofort Baurechtsamtsleiter Wolfgang Kronenbitter. Auch Baukontrolleur Hubert Eberhard wurde zur Baustelle geschickt. Er kam erst um 11 Uhr dort an. Um 9 Uhr – so bestätigen alle Zeugen – war das Dach schon runtergerutscht. Die Blechverwahrung war aufgebogen, unter der sich das Fledermausquartier befunden hat. Weder Eberhard, noch Dietz noch der Abrissunternehmer haben dann noch Fledermäuse gesehen.

Kurt Waldner war zu der Zeit gar nicht vor Ort. Waldner: "Durch die heftigen Anfeindungen wegen des geplanten Gebäudes für das altengerechte Wohnen hatte meine Frau einen Schlaganfall bekommen. Ich hatte sie in der Neurologie in Nagold besucht." Dietz: "Als ich ankam, war das Quartier schon völlig zerstört. Ich kann aber nicht nachweisen, ob Tiere getötet oder vertrieben wurden. Wenn Fledermäuse im Quartier gewesen sind, ist das sehr wahrscheinlich. Ein Teil der Isolierung war auch schon in Säcke gestopft worden."

Wusste Kurt Waldner etwas vom Fledermausquartier? Dietz behauptet das. Er sagt: "Ich habe Kurt Waldner wohl im August 2012 auf dem Grundstück getroffen. Es war ein Zwei-Minuten-Gespräch. Ich habe ihm erklärt, was ich hier mache. Er hat mir gesagt, dass er weiß, dass es hier Fledermäuse gibt." Waldner bestritt das im Gericht: "Ich habe sie noch nie gesehen. Ich verstehe auch nicht, wieso Nachbarn etwas von Fledermäusen wissen und mir keiner Bescheid sagt. Ein Anruf hätte genügt."

Für ihn noch tragischer: Mit einem der Nachbarn war er früher gut befreundet. Er duzt ihn noch heute – auch im Gericht. Dennoch hatte der Rentner Einspruch gegen das geplante Gebäude für altengerechtes Wohnen eingelegt. Der Rentner: "Ich wusste nur vom Hörensagen von meiner Schwiegertochter, dass es dort Fledermäuse gibt. Ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen. Ich habe gewartet, dass Kurt auf mich zukommt – er hat ja was vor."

Doch warum hat der Abbruchunternehmer nicht bis 11 Uhr auf den Fledermausexperten gewartet? "Ich bin kurz vor neun Uhr auf die Baustelle gekommen. Der Baggerfahrer hat gemeint, das Entkernen reicht jetzt. Er hat deshalb schon einmal auf der anderen Seite mit dem Abbruch angefangen." Er fügt hinzu: "Bei solch einer Baustelle gibt es immer einen wirtschaftlichen Druck."

Fledermausexperte Dietz: "Beim Gespräch mit ihm hatte ich das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Er wartet, bis ich komme. Wir klären dann, wie das Fledermausquartier zu schützen ist und alles ist in Ordnung. Als ich dann ankam, gab es ein heftiges Gespräch mit ihm. Doch die Fledermäuse waren schon weg. Ich durfte erst um 11 Uhr mit dem Baukontrolleur Eberhard auf die Baustelle."

Fakt ist – so sieht es wohl auch Richter Trick: Trotz des Alarm-Wortes Fledermäuse hat der Abbruchunternehmer offenbar nicht sofort reagiert und seine Leute angewiesen. Deshalb der Einigungsvorschlag des Richters: Der Abbruchunternehmer zahlt bis zum 10. August 1700 Euro an den weißen Ring. Und kommt für die Kosten für seinen Anwalt auf. Der Abbruchunternehmer stimmte dem zu. Trick: "Falls nicht gezahlt wird, gibt es eine neue Verhandlung."