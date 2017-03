Horb a. N. "Frauen in Führung" kommt auf den Horber Marktplatz

Zur Eröffnung findet am 19. März um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion mit interessierten Gästen statt. Teilnehmerinnen sind Claudia Gläser, Inhaberin der Gläser GmbH, eine der in der Ausstellung vorgestellten Unternehmerinnen, Sibylle Fischer, von der Bundesagentur für Arbeit, Maria Madunic von der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald, eine der Trägerinnen der Ausstellung, sowie Brigitte Ohagen, selbstständige Unternehmerin in Horb und Mitglied im Vorstand des Frauennetzwerks Region Freudenstadt. Das Frauennetzwerk hat die Ausstellung im "Frauenmonat" März in den Landkreis geholt. Die Moderation übernimmt Susanne Brückner, Initiatorin der Ausstellung und Gleichstellungsbeauftragte in Pforzheim.

"Frauen in Führung" ist ein Projekt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Pforzheim, der Wirtschaftsförderung der Stadt Pforzheim und der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, der Gleichstellungsbeauftragten des Enzkreises, den Handwerkskammern Karlsruhe und Reutlingen, der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald und der Sparkasse Pforzheim Calw. Unterstützt wird es von der Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg.

Interessierte Gäste werden um eine Anmeldung auf der Homepage www.frauundberufpforzheim.ihk.de gebeten.