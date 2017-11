Horb a. N. Frauen erleben oft Gewalt vom Partner

Horb. "Wir lassen Frauen nicht im Regen stehen", stand auf Schildern, die sich die Teilnehmer an ihre bunten Schirme klemmten. Dass es wirklich regnete am Freitagnachmittag nahm dem geplanten Schirm-Spaziergang vom Flößerwasen zum Marktplatz ein Stück weit den Überraschungsmoment. Doch inhaltlich tat es der Aktion keinen Abbruch.

Die Diakonie Horb/Freudenstadt, das Landratsamt Freudenstadt und die Stadtverwaltung Horb hatten zur Aktion kurz vor dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) eingeladen.

Mit unter den Schirmherren und -herrinnen war Martina Kober von der Frauenhilfe. Nach ihren Angaben spielt in Deutschland vor allem häusliche Gewalt und Partnergewalt eine große Rolle. Sie ruft Betroffene dazu auf, sich Hilfe zu holen, sich an Vereine wie etwa die Frauenhilfe zu wenden. "Das Thema ist oft schambehaftet", sagte Kober. Viele Frauen suchten die Schuld deshalb erst mal bei sich, weil sie sich den Partner selbst ausgesucht haben. Die Frauenhilfe berät pro Jahr 160 Frauen. "Das hat sich über die Jahre gesteigert", so Kober. Je mehr das Thema in die Öffentlichkeit getragen werde, sinke die Hemmschwelle der Frauen, sich zu melden. Deshalb hält Kober einen Marsch wie den am Freitag mit Außenwirkung für wichtig.