Horb a. N. Frau Schneiderhan ist die "Akten-Heldin"

Schneiderhan: "Die Akte ist aus dem Jahr 1896. Ein Baugesuch von Bäckermeister Jakob Haag. Er wollte in dem Haus in der Bußgasse über den Laden auch eine offene Veranda einbauen. Das Haus kenne ich noch aus meiner Kindheit. Da war dann der Bäcker Teufel drin und daneben Samen Höhn."

Schneiderhan legt die Akte wieder zurück in die Pappkiste. An der Front steht schön der Ortsteil, die Straße und die Hausnummer. Schneiderhan: "So sind die Akten sehr schön sortiert, leicht zu entnehmen und leicht wieder einzuordnen."

Kronenbitter: "Das auf jeder Akte jetzt der Ort, die Straße und die Hausnummer steht, macht es wirklich einfacher. Teilweise wurden die Akten früher einfach fortlaufend nummeriert. Da war es natürlich sehr mühselig, das richtige zu finden."

26 000 Bauakten. Das sind ja mehr, als Horb Häuser hat. Kronenbitter lächelt: "Natürlich. Ende der 1970er Jahre kamen auch noch Eutingen und Empfingen in der Verwaltungsgemeinschaft dazu. Ein Teil der Akten wurde deshalb ins Gebäude des Finanzamts ausgelagert, nur die Bauakten der Kernstadt waren noch im Rathaus. Durch das neue Gebäude der Stadtwerke in der Kaserne hatten wir jetzt die Chance, alles zentral zu lagern und neu aufzubauen. Da war es ein Glück, dass sich Frau Schneidhan, die 40 Jahre lang bei uns im Bauamt gearbeitet hat, nach ihrem Ruhestand sich bereit erklärt hat, die Registratur in neun Monaten neu aufzubauen!"

Die Aktenheldin. Neun Monate. Halbtags. Akten suchen, sortieren, neu einordnen. Kronenbitter: "Irgendwann steht die Digitalisierung an. Das wird noch eine Riesen-Arbeit, alle Akten dann einzulesen."

Okay. Aber wir haben ja Frau Schneiderhan. Lust? Sie lächelt: "Ich weiß nicht, ob das noch mal sein muss."

Auf jeden Fall hat die "Aktenheldin" Bettina Allgaier glücklich gemacht. Denn die ist jetzt im Bauamt für die Einsicht von Eigentümern und Architekten in die Bauakten zuständig.

Allgaier: "Das ist wirklich gut gemacht. Man merkt, dass Frau Schneiderhan ihr Geschäft versteht."

Weitere Informationen: Eigentümer und Architekten dürfen Einsicht in die Bauakten erhalten. Anruf bei Bettina Allgaier genügt: Telefon 07451/90 12 56.