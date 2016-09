Horb a. N. Fotos wurden wie Schätze aufbewahrt

H orb. Col ha mischpacha, die ganze Familie – auch heute noch ist sie im Judentum von größter Bedeutung. Die jüdischen Familienbande sind außerordentlich stark. An religiösen Feiertagen, bei der Britmila, bei Bar- und Bat Mizwa, an Geburtstagen, an Hochzeiten, bei Beerdigungen trifft man sich, reist von weither an, um zusammen zu feiern oder zu trauern. Im Zeitalter der digitalen Fotografie ist ein Familienfoto schnell gemacht, schnell verschickt, schnell gelöscht, und unzählige Bilder tummeln sich auf den Speichern der Smart-Phones.

Vor hundert Jahren hat man noch anders fotografiert. Private Fotoapparate waren Kostbarkeiten, die sich nur wenige Familien leisten konnten. Wollte man ein Familienfoto, dann ging man zu den Spezialisten, den professionellen Fotografen. In Horb waren das die Fachleute des heute noch existierenden Fotogeschäfts Kreidler oder der jüdische Fotograf Rödelsheimer. In sorgfältig arrangierten und komponierten Fotos wurden dort berührende Zeitdokumente geschaffen, die man als Familienschätze aufbewahrte. Schnappschüsse gab es viel seltener, dazu waren die Filme zu kostbar und die Abzüge zu teuer.

Um so wertvoller sind die historischen Aufnahmen, die sich über die Jahre im Archiv des Rexinger Synagogenvereins angesammelt haben. Sie stammen aus den Fotoalben, die die Familien auf der Flucht nach Amerika oder Palästina mitgenommen haben, als Erinnerung an die Heimatstadt Horb, an das Heimatdorf Rexingen und an Familienmitglieder, die man zurücklassen musste. Oder es sind Aufnahmen, die in den ersten Jahren der Emigration entstanden sind und auf denen das gerettete, neue Leben zu sehen und zu spüren ist.