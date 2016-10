Horb a. N. Flut an Nazi-Aufklebern in der Stadt

Horb. Als Viviana Weschenmoser am Donnerstag aus dem Zug stieg und nach Hause lief, wurde ihre Verärgerung Meter für Meter größer. Denn an zig Laternenpfählen, Regenrinnen und anderen Stellen klebten Aufkleber mit rechtsextremem, fremdenfeindlichem und islamkritischem Gedankengut. Unter anderem standen auf dem Aufkleber "Refugees not welcome" (Flüchtlinge sind nicht willkommen) und "I love NS", den bekannten New-York-Aufkleber imitierend. "Ich finde dieses Verhalten asozial", schildert die Horber SPD-Chefin ihre Emotionen.

Auch Leserin Katharina Schmidt machte diese Beobachtungen, als sie bei der langen Nacht der Lichter am Freitagabend in Horb unterwegs war: "Viele Horber Bürger wollen kein fremdenfeindliches Etikett. Und sie haben auch kein Herz für Nazis. Deshalb haben sie diese Aufkleber in ihrer Nachbarschaft bereits entfernt. Trotzdem prangen immer noch dutzende Aufkleber an öffentlichen Plätzen, Straßenlaternen und Wegweisern. Am vergangenen Freitagabend sogar besonders öffentlichkeitswirksam zur Horber langen Nacht der Lichter", schreibt Schmidt.

Weschenmoser schritt zur Tat und kratze einen nach dem anderen Aufkleber ab. "Sogar am jüdischen Betsaal klebten zwei dieser Aufkleber an der Regenrinne. Ich habe Herrn Högerle vom Synagogenverein direkt informiert", so die SPD-Gemeinderätin, die den Weg der Aufkleber verfolgte. Er ging über die Schillerstraße und Neckarstraße bis hin zur Stadionstraße. Weschenmoser: "Der Weg geht ganz klar in Richtung Schule. Es wäre schön, wenn die Schulsozialarbeit das Thema aufgreift und sensibilisiert." Weschenmoser wünscht sich auch, dass auch andere Menschen so handeln und diese Aufkleber entfernen oder andere darauf hinweisen, dass sie diese auf ihrem Privatgrundstück kleben haben.