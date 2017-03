Horb a. N. Flohmarkt und freies Training beim Motorradsportclub Betra

Schon zum 23. Mal findet diese Veranstaltung statt, die "im ganzen süddeutschen Raum bekannt und beliebt" ist, wie Organisatoren mitteilen. Dies ist die erste große Veranstaltung für die Crosser und Enduristen speziell im Amateur- und Regio-Sportbereich in diesem Jahr, daher wird wieder mit einem starken Zuspruch gerechnet. Um ein Gedränge auf der Strecke zu vermeiden, hat der Verein den angrenzenden Acker dazu verwendet den MX-Track zu vergrößern. Das regnerische Wetter der vergangenen Tage und die guten Wettervorhersagen für das Wochenende tragen zusätzlich dazu bei, dass mit vielen Fahrern gerechnet werden kann, heißt es weiter.

Um den unterschiedlichen Fahrfähigkeiten gerecht zu werden, werden die Fahrer an beiden Tagen in Gruppen aufgeteilt (Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis).

Angegliedert an das Trainingswochenende ist der bereits traditionelle Flohmarkt für Enduro- und Crossartikel. An privaten Ständen werden eine Vielzahl an gebrauchten Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenständen für Jung und Alt angeboten. Wer nach gebrauchten Motorrädern oder Ersatzteilen sucht, kann hier auch fündig werden. Aber wem der Sinn eher nach etwas Neuem oder Unverbrauchtem steht, kann bei den anwesenden Händlern stöbern und nach Schnäppchen Ausschau halten, teilen die Veranstalter in ihrer Ankündigung mit.