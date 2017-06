Horb a. N. Flößerwasen wird zum Broadway

Horb. Bereits am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr geht es mit einem gewaltigen Paukenschlag los. Den hat Carl Orff an den Anfang seines "O Fortuna" in "Carmina Burana" gesetzt, und damit beginnt Vocalmania Isenburg auf dem Flößerwasen seine Broadwaygala. Veranstalter ist die Stadt Horb. In den sechs Jahren seines Bestehens hat Vocalmania ein umfangreiches Repertoire aufgebaut, und nach dem Auftritt in New York wird er Musical-Highlights und aktuelle Kompositionen vom Broadway nach Horb bringen.

Gründer und Leiter Rolf Wiechert orientiert sich an den christlichen Ansätzen

Manchem fällt es schwer, hinter all dem Musical-Flitter und den poppigen Rhythmen einen Kirchenchor zu erkennen, doch tatsächlich orientiert sich Gründer und Leiter Rolf Wiechert an den christlichen Ansätzen seiner Titel, wie er gegenüber Radio Neckarburg bekannte, als er für das Landesmusikfestival kräftig die Werbetrommel rührte.