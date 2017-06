Beim zweitägigen Fleckenturnier des TC Ahldorf wurde der Sonntag gänzlich der Jugend gewidmet. Am Vormittag wurden die internen Juniorenmeisterschaften ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Juniorenmeister wurde Manuel Jung, der sich in einem spannenden Endspiel gegen Nico Swierczek durchsetzen konnte. Dritter wurde Ben Blaurock. Auf dem linken Bild sind zu sehen: Vorsitzende Irfan Kavi (von links) und Jürgen Schlatter, Sina Hertkorn, Elias Gonser, Ramon Fischer, Ben Blaurock, Manuel Jung, Nico Swierczek und Sportwart Rudi Hertkorn. Am Nachmittag stellten die Jüngeren ihr Können unter Beweis. Sechs Kinder absolvierten einen Spieleparcours mit zehn Stationen. An jeder Station galt es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Als Highlight zum Schluss traten die Kids im Kleinfeld gegen jeweils ein Elternteil an. Auf dem rechten Bild sind zu sehen: Hintere Reihe von links: Sportwart Rudi Hertkorn, Vorsitzende Irfan Kavi und Jürgen Schlatter Vordere Reihe von links: Lilli Werner, Luca Napoleone, Norina Zirker, Melissa Fischer, Maja Schneck und Emilia Bok. Foto: Verein