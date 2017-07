Horb a. N. Fleckenlauf fordert Erwachsene und Kinder

Felix Raible aus Dettensee war hier der schnellste mit 3:35 Minuten.

Im zweiten Lauf waren die Jugendlichen der Jahrgänge 2002 bis 2004 an der Reihe. Hier waren nur sechs Jugendliche bereit gegeneinander anzutreten. Vorgegeben war eine große Strecke von 1000 Meter, dies zweimal zu umrunden, also zwei Kilometer. David Schlotter zeigte hier als Schnellster seine gute Kondition.

Beim Fleckenlauf waren auch die Erwachsenen gefordert, ihr Leistungsvermögen zu zeigen. Hier gingen als U 40 (jünger als Jahrgang 1977) und Ü 40 (älter als Jahrgang 1977) als Hobbyläufer 14 Teilnehmer an den Start. Drei Runden à 1000 Meter, gleich drei Kilometer galt es zu laufen.

Pleva-Runner Mohammed Omran Albakr war hier mit 14:32 der Schnellste. Chef-Pleva-Runner Ralf Pleva zeigte mit 15:37 auch eine respektable Leistung.

Der Lauf der Erwachsenen als Aktive erforderte eine noch größere Kondition, denn hier galt es für die U 40 und Ü 40 fünf Mal die große Runde zu laufen gleich fünf Kilometer. 27 Teilnehmer zeigten hier ihre Kondition. Auch hier war mit Stefan Fischer ein Pleva-Runner mit 20:33 der Schnellste.

Am kommenden Sonntag werden beim Sportwochenabschluss die Schnellsten geehrt, wobei auch noch im Detail unterschieden wird zwischen Männern und Frauen.

Programm Sportwoche

Weiter im Programm der Sportwoche Dettensee geht es am heutigen Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr mit dem AH-Turnier. Der Abend klingt aus mit Gitarrenrock mit F.A.G.G., teilt der SSV mit.

Die Kinder- Leichtathletik wird ab 10 Uhr für die Jahrgänge 2005 bis 2012 am Sonntag, 16. Juli, stattfinden. Auf dem Tennisplatz sind die Endspiele ab 13 Uhr zu sehen. Auch gibt es die Gelegenheit, dass Interessierte ihr Können beim Schießen vom Lichtgewehr und Bogenschießen zeigen. Mittagstisch gibt es ab 12 Uhr. Die Siegerehrung wird um 18 Uhr beginnen.

Ein Handwerkervesper gibt es am Montag, 17. Juli, ab 17 Uhr. Um 18.15 Uhr gibt es ein Einlagespiel der ersten Mannschaft. Die Gruppe "Honk and Blow" sorgt für die Stimmung und Ausklang der Sportwoche. An allen Tagen ist der Eintritt frei.