Horb a. N. Flashmob zum 50-jährigen Jubiläum der Beruflichen Gymnasien

Zugleich verteilten sie selbst gestaltete Karten, in denen sie auf den Infotag an ihrer Schule hinwiesen, der am Freitag, 13. Januar, von 14 bis 18 Uhr stattfindet. An diesem Tag besteht für Schüler und Eltern die Gelegenheit, die gesamte Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule in Horb mit all ihren Bildungsgängen zu besuchen und mit Lehrern und Schülern ins Gespräch zu kommen. Am Beruflichen Gymnasium in Horb können Schüler nach der Mittleren Reife innerhalb von drei Jahren das Abitur erwerben. Diese allgemeine Hochschulreife befähigt zum Studium an Universitäten und Hochschulen in ganz Deutschland.

Am 7. Dezember feiert das Land mit einer Feierstunde und einem Fachkongress das 50-jährige Bestehen des Beruflichen Gymnasiums in Baden-Württemberg. Mit Kultusministerin Susanne Eisenmann werden ehemalige Absolventen Beruflicher Gymnasien, Experten aus Wissenschaft, Technik und Wirtschaft Herausforderungen und Zukunftsthemen der Beruflichen Gymnasien diskutieren.

Die Beruflichen Gymnasien existieren in Baden-Württemberg seit dem Jahr 1967 unter dieser Bezeichnung. Im Zuge der Ratifizierung des "Hamburger Abkommens"zur Vereinheitlichung des Schulwesens und gegenseitigen Anerkennung zwischen den Ländern im Jahr 1964 wurden in Baden-Württemberg Vorgängerschulen, die es im kaufmännischen Bereich bereits seit den 20er-Jahren unter anderer Bezeichnung gab, umbenannt und die Beruflichen Gymnasien gleichzeitig auch im technischen und hauswirtschaftlichen Bereich eingeführt. Der Ursprung der Beruflichen Gymnasien deutschlandweit liegt mit der Ersteinrichtung der kaufmännischen Vorläuferschulform im Jahr 1926 in Baden sogar 90 Jahre zurück.