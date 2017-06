Horb a. N. Fischerfest mit buntem Feuerwerk

Los geht das Fest am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik von dem Trio "The Gringos". Gegen 22 Uhr wird das Feuerwerk am beleuchteten See ­gezündet. Am Sonntag, 25. Juni, steigt ab 10 Uhr der Frühschoppen. Die Dettinger Musikkapelle spielt dazu auf. Nachmittags und abends ist Hockete am See angesagt.

Am Montag, 26. Juni, geht das Fest um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag weiter. Ab 16.30 Uhr werden wieder gegrillte Schweinshaxen angeboten und "The Gringos" ­spielen zum Festausklang nochmals auf. Im letzten Jahr war das Räucherhaus noch im Probebetrieb, wie Kassierer Harald Surkus unserer ­Zeitung erläuterte. In den letzten Wochen wurden der Fußboden noch gefliest und eine Rauch­abzuganlage ein­gebaut.

Nun können die Fischer die frischen Forellen und Aale in dem geräumigen Räucherhaus für die Festbesucher ­räuchern, damit sie ofenarm auf dem Teller landen. An ­allen Tagen ist für das ­leibliche Wohl bestens ­gesorgt.