Horb a. N. Fett, filigran und hammermäßig gut

Den Anfang bei diesem Gig machten die Männer um Sänger Tobias Hübner. Folgt man hier dem Ziel von Gitarrist Stephan Vogt, der gute handgemachte Musik wieder nach vorne bringen will, das Publikum begeistern, mitreißen und den Spaß, den er und seine Bandkollegen auf der Bühne haben, auf die Zuhörer übertragen möchte, dann kann man nach diesem Auftritt wieder einmal mehr feststellen: Ziel voll erreicht!

Allerbeste Gitarrenarbeit an den Sechssaitern von Matthias Ehmig und Stephan Vogt. Der Dialog zwischen den beiden Charakteren der edlen Les Paul und dem rotzigen Fender Stratocaster, die Duelle der beiden Gitarristen auf höchstem Niveau, die Spielfreude und das technische Können, ohne dass man Improvisationen auf diesem Level gar nicht erst versuchen sollte, das war für Freunde von gitarrenlastigem Sound schon so eine Art musikalische Delikatesse. Unterstützt vom Drive des Basses und vorwärtsgetrieben von Drummer Julian Rocco Lepore, der sich freute wie ein kleines Kind unterm Weihnachtsbaum, mal hinter so einer geilen Schießbude sitzen zu dürfen, wie sie sein Mühlener Kumpel immer um sich herum aufbaut, lief auch Sänger Tobias Hübner zur Höchstform auf. Bei ihrer Songauswahl haben sie sich auf "ihre Forensick Klassiker" verlassen. Songs, die die Fans hören wollen, und die sie zum Teil auch prima mitgrölen können.

Nach einer guten Stunde räumten die "Forensicker", denen Musikschuldirektor Christian Ott den Sound per Tablet aussteuerte, die Bühne.

Was dann kam, nennen die Herren von Just Priest "A Tribute to the Metal Gods" (Ein Tribut an die Metalgötter), die für sie ganz klar eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands, die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest sind. Ausschließlich Coverversionen ihrer Idole haben die fünf Musiker im Repertoire, und selbst von den Klamotten her orientiert man sich an der nietenbeschlagenen Ledermontur des echten Judas-Priest-Frontmanns Rob Halford. Die Show der Herren, die bis auf den Basser und den Trommler aus Hechingen kommen, war perfekt, der Sound mehr als gigantisch, und ab und zu sah man die Akteure sogar aus dem Meer aus Bühnennebel, der immer wieder aufwaberte, auftauchen und konnte ihnen dann sogar bei der Arbeit zuschauen. Gehört hat man sie auf jeden Fall, und ein Satz Ohrstöpsel, für 50 Cent an der Kasse erhältlich, wurde zur besten, da Ohren schonendsten Investition des Abends. Nur die vermeintlich ganz Harten verzichteten auf solchen Schnickschnack. Dafür klingeln ihnen heute noch die Ohren. Zufriedene Fans, gut aufgelegte Musiker und eine strahlende "Adler"-Wirtin war das Endergebnis dieser Metal-Nacht, die sicher irgendwann und irgendwo wiederholt wird.