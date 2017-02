Horb a. N. Festhalten nützt nichts

Er kann sich seit dem "Schmotziga" sozusagen gezwungen ungezwungen unters närrische Volk mischen und bis Aschermittwoch Amtsgeschäfte Amtsgeschäfte sein lassen.

Im Kurort Altheim regieren jetzt die Mogglafresser und die Fronleut‘. In Ermangelung irgendwelcher närrischer Hoheiten nahmen die kommissarischen Zunftmeister Jörg Pfeffer und Jürgen Weiß sowie die Altheimer Fasnetsfiguren "Tusnelda" (Lothar Dietrich) und "Schütz" (Jochen Beck) den Rathausschlüssel in Verwahrung und versprachen dafür ihren Untertanen alles, nur nichts, was sie einhalten können.

Nach dem altbewährten Motto "Jetzt treibet mir dah Wenter aus und schmeißet dah Bronner aus seinem Rathaus naus" gelang es auch in diesem Jahr dem närrischen Volk wieder einmal, die Macht in Altheim an sich zu reißen, um mit Konfetti und guter Laune für ein paar Tage den Ort zu regieren. In diesem Sinne: Narri Narro!