Horb a. N. Feste Partnerschaft zwischen Schule und Verein

Seit 1991 kooperiert der FC Untertalheim in Form von AGs im Bereich Fußball und Tischtennis mit der Talheimer Schule. Seit 2012 bietet der Verein zusätzlich am Nachmittag eine Schulbegleitung in den Fächern Fußball und Ballsport an. 2014 kamen Nachmittagsangebote in Koordination und Bewegung mit den FSJlern Michael Steimle und Anna Lang hinzu. Aktuell leitet Christoph Kocheise diese Stunden, welche mit Begeisterung angenommen werden.

Die zur Nachahmung empfohlenen Angebote und die Konstanz der Durchführung wurden nun belohnt: Der neue Schulfußballbeauftragte Timo Frank konnte im Beisein von Bezirksjugendleiter Robert Schwarz und Christof Kocheise sowie der kommissarischen Schulleiterin Ursula Schmollinger neben dem Zertifikat auch eine Urkunde des Deutschen Fußballbunds und des Württembergischen Fußballverbands überreichen.