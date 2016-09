Horb a. N. Fest der Kulturen: reif für den Alleingang?

Horb. Gisela Höpfer, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Horb sagt auf Anfrage: "Das haben wir in der Tat schon mehrmals diskutiert. Eine Entscheidung ist noch nicht endgültig getroffen." Fakt ist: Das, was auf der Bühne und an den Ständen rund ums alte Freibad geboten wurde, hat durchaus Potenzial für mehr. In der Landeshauptstadt Stuttgart beispielsweise ist der Marktplatz vor dem Rathaus immer pickepackevoll, wenn dort das gleichnamige "Sommerfestival der Kulturen" Mitte Juli startet.

Macht das Sinn auch in Horb? OB Peter Rosenberger klingt da nicht ganz so begeistert: "Die Weltbürger sind ein demokratisches Gremium – das müssen die selbst entscheiden. Ich würde vor allem das Problem eines geeigneten Termins sehen bei den vielen Festen, die es gibt." Offenbar gab es diesmal auch eine Helfer-Krise, wie Hans-Michael Greiß von den Weltbürgern berichtet: "Am Freitag beim Aufbau war kein Freiwilliger da, der beim Aufbau mitgeholfen hat. Gott sei Dank kam Said Houri vom DRK mit seinen syrischen Helfern, sonst stünde hier heute kein Zelt und kein Tisch." Übrigens: Das DRK war diesmal nicht als Sanitätsdienst für "Unsere Stadt feiert" gebucht. Sondern die Johanniter mit dem Ortsbeauftragten Gerald Imhof, der vom DRK gewechselt war (wir berichteten).

Was war mit den Helfern? Höpfer: "Das war vorher bekannt, dass Herr Houri mit seinen Helfern anpackt. Am Samstag war es etwas knapp mit den ehrenamtlichen Helfern, heute am Sonntag sind genug da." OB Rosenberger: "Es ist bekannt, dass viele türkische Mitbürger erst ganz spät nach Deutschland zurückkommen."