Horb a. N. Fest der Fischer beginnt mit Kanonendonner

Krankheitsbedingt fehlte an diesem Abend der Vorsitzende Roland Heyn, und so hieß Schriftführer Peter Brune im Festzelt die frühen Gäste, darunter Horbs OB Peter Rosenberger, Ortsvorsteherin Monika Fuhl, die beiden Ex-Vorsitzenden Wilfried Hiller und Karl Müller sowie den Kreisvorsitzenden des Landesfischereiverbandes, Udo Dubnitzki aus Tübingen, besonders willkommen.

Brune streifte kurz die 60-jährige Geschichte der Eyachfischer, erinnerte daran, dass man sich auf die Fahnen geschrieben habe, die Eyach in ihrer natürlichen Weise zu erhalten, rief den Erwerb des heutigen Vereinsareals im Jahr 2001 in Erinnerung, aber auch das Jahrhunderthochwasser im Jahre 2013, welches den Verein doch stark belastet habe. Trotz mannigfacher Investitionen stünden die Eyachfischer aber heute schuldenfrei da, so Brune.

Ortsvorsteherin Monika Fuhl bezeichnete den Verein als den zweitältesten im Ort und als wichtige Institution im Mühringer Vereinsleben. Sie verwies auf die in heutiger Zeit vielfältigen Aufgaben der Fischer, angefangen vom Gewässerschutz, bis hin zur Überprüfung der Fischtreppe und wünschte dem Fischereiverein auch weiterhin ein gutes Gelingen. Namens der Stadt gratulierte OB Peter Rosenberger, der betonte, dass man sich wohl damit abfinden müsse, dass es auch in Zukunft Starkregenereignisse geben würde.

Hochwasserschutz noch dieses Jahr geplant

Nach dem Hochwasser 2013 hätten letztlich auch die übergeordneten Behörden gemerkt, das man etwas tun müsse. Rosenberger stellte noch in diesem Jahr Hochwasserschutzmaßnahmen flussabwärts in Aussicht. Er verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass nach Fertigstellung der neuen Ortsdurchfahrt die Menschen sagen: „Das hat sich gelohnt“. Letztlich sei es auch gelungen, einen Investor für die Ortsmitte zu finden, somit stehe einem wunderbaren Fest nichts mehr im Wege. Dem Kreisvorsitzenden des Landesfischereiverbandes Udo Dubnitzki blieb es dann vorbehalten, Karl Müller, Henry Hermann und Andre Fischer für ihre langjährigen Verdienste mit dem goldenen Ehrenabzeichen zu belohnen.

Von Vereinsseite aus gab es für die drei verdienten Kämpen noch eine Schale mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Dann hieß es im nicht ganz vollen Festzelt – einige Besucher mehr hätten es schon sein dürfen – Bühne frei für die Musikusse von Honk & Blow, die an diesem Abend mit Ihrem Conferencier Wolfgang "Django" Ruggaber für musikalische Furore sorgten. Das umfangreiche Repertoire der Kapelle, die an diesem Abend nicht nur böhmisch mährische Blasmusik vom Feinsten präsentierte, animierte zum Mitklatschen und zu guter Stimmung.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des traditionellen Fischerfestes. Das kulinarische Angebot von Seelachs im Bierteig und gebratenen Forellen lockte einmal mehr die Besucher an, und in der Küche des schmucken Vereinsheims und im Zelt hatte man alle Hände voll zu tun, die zahlreichen hungrigen Mäuler zu versorgen. Wer wollte, konnte sich dann am Nachmittag noch einer reichhaltigen Kaffeetafel erfreuen, bevor das Fest ausklang.