Horb a. N. Ferenc Guti kündigt nach 15 Jahren Austritt als Dirigent an

Auch Schriftführerin Sybille Gunkel hob das Kirchenkonzert des MV besonders hervor – vor allem das Dudelsack-Solo "Highland Cathedral" von Ekkehard Herzig sei grandios gewesen.

Neben sechs sonstigen Terminen, haben die Aktiven des MV 20 Auftritte und insgesamt 38 Musikproben abgeleistet.

Auch im vergangenen Jahr garantierte die Formation "Honk & Blow" aus Bierlingen dem Lochbrunnenfest ein volles Zelt. Kassiererin Stephanie Gekle konstatierte, dass das Lochbrunnenfest finanziell erfolgreich ablief. Hier sei ein deutliches Plus erwirtschaftet worden. Ansonsten stehe der Verein auf solidem finanziellen Fundament.

Dirigent Ferenc Guti sorgte für Wehmut unter den Aktiven: "Das diesjährige Jahreskonzert wird mein letztes als Dirigent sein", kündigte er an. "Ich höre aber lediglich als Dirigent auf, nicht als Musiker." Diese Entscheidung, so Guti weiter, sei ihm nicht leicht gefallen. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Musikern sei gut gewesen, doch nach 15 Jahren Leitung der Kapelle müsse nun Schluss sein. "Ich räume den Platz für etwas Neues", sagte er und betonte: "In diesem Jahr werde ich aber noch einmal alles geben." Guti hinterlässt ein gewaltiges Erbe für seinen Nachfolger. In seiner langjährigen Dirigententätigkeit für den MV hob er das musikalische Niveau der Aktiven stark an und sorgte dafür, dass auch hochklassige Musikstücke gespielt werden konnten. Diese Tatsache bescheinigt ihm auch Vize-Ortsvorsteher Wolfgang Essig: "Der Nachfolger wird in große Fußstapfen Gutis treten müssen."

Es sollte für den Musikverein jedoch zu keinem Problem werden, einen geeigneten Nachfolger für den Dirigentenstab zu finden. Die Aktiven stehen geschlossen zusammen und haben – auch Dank Gutis Arbeit – ein hohes musikalisches Niveau aufzuweisen, auf dem sich weiterarbeiten lässt.

Der MV blickt positiv in die Zukunft, wie Anton Brenner mit der Ankündigung der demnächst anstehenden Termine ankündigte: Neben einem erneuten Kirchenkonzert steht auch das Landesmusikfestival am Sonntag, 2. Juli, auf der Agenda des Vereins. Natürlich werden bereits jetzt die Weichen für das 22. Lochbrunnenfest gestellt. Auch "Honk & Blow" werden am Festmontag wieder das Zelt füllen. Und auf das letzte Konzert Gutis als Dirigent im Dezember diesen Jahres dürfen die Besucher schon jetzt gespannt sein: Wetten, dass dies ein ganz besonderes Konzert sein wird?

Der zweite Vorsitzende Hans Brenner, der sich im vergangenen Jahr nur bis 2017 wählen ließ, wechselt in den Ausschuss des Musikvereins Rexingen. Seinen Posten als Vize übernimmt (in geheimer Wahl) Felix Sayer für drei Jahre. Als Beisitzer für drei weitere Jahre wurden Arnold Gekle und Martin Gekle wiedergewählt.