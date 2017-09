Horb a. N. Feinstes Haschisch als Freundschaftsgeschenk?

Zwei Brüder, denen das Pech anscheinend in Form von zufällig vorbeikommenden Polizeibeamten geradezu hinterherrennt, wurden in zwei getrennten Prozessen jeweils wegen dem Besitz von unerlaubten Betäubungsmitteln verurteilt. Der ältere der beiden Pechvögel stand bereits am Donnerstag vor den Schranken des Gerichtes. Bei ihm wurde eine größere Menge qualitativ nicht so gutes Hasch gefunden, das er, seinen Angaben nach, selbst gefunden hatte. Er sei deshalb nur rein zufällig im Besitz dieser Drogen gewesen, so seine Erklärung, warum die Polizeibeamten bei ihm die Tüte Hasch fanden.

Da es sich dabei um Abfallprodukte der Hanfpflanze handelte lag der THC-Wert, also die psychoaktive Substanz des gesamten Drogenfunds, unter den 7,5 Gramm, die die Grenze zum Straftatbestand "nicht geringe Menge" bildet. Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick verurteilte den Mann, der gemeinsam mit seinem Bruder in einem Horber Teilort wohnt, zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 15 Euro, da er ihm die Geschichte vom zufälligen Drogenfund nun mal nicht glaubte.

400 Gramm Haschisch in bester Qualität