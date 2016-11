Horb a. N. Sabotage am Kleintierzüchterheim

Horb-Dettingen. Der Dettinger Musikverein hat das Kleintierzüchterheim vor Kurzem erworben (wir berichteten). Nach dem Notartermin und Überweisung der Kaufsumme an den Kleintierzuchtverein sollte als nächstes die Schlüsselübergabe über die Bühne gehen. Dies ist der klassische Moment, wo der neue Besitzer Zugang zur neu erworbenen Immobilie bekommt. So trafen sich der Kleintierzuchtkassierer Jürgen Kronenbitter und der Musikvereinsvorsitzender Rolf Sikeler vor dem Kleintierzüchterheim.

Dabei bemerkten die beiden, dass die Schlösser an beiden Außentüren beschädigt worden waren. Ein Unbekannter, der wohl mit der Auflösung des Kleintierzuchtvereines und Verkauf des Kleintierzüchterheimes an den Musikverein nicht einverstanden war, so die Mutmaßung der Vereinsverantwortlichen, torpedierte hier die Übergabe.

Befremdlich ist, dass der Übeltäter einen Schlüssel zum Hasenheim gehabt haben muss, denn die Schlüssel passten in den Zylinder und wurden danach mutwillig abgebrochen.