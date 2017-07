Horb a. N. Feiern und die Neckarstadt durchqueren

Charlotte Kittel, Inhaberin des Sportfachgeschäftes "Neckar-Sport-Horb", hat nun zusammen mit der City Initiative "Horb Aktiv" zudem den "1. Neckar-Sport City Run" ausgeschrieben. Neben namhaften Firmen wie Real, Hochdorfer, Blickfang-Druck, Theben energy safing comfort, der Kinderarztpraxis Nagel oder dem Schwarzwälder Boten haben Citymanager und Ausrichterin mit dem Nordstetter Laufguru Ingo Schulze einen ausgewiesen Experten in Sachen Laufveranstaltungen ins Organisatoren-Boot geholt.

"Wir wollen mit diesem Lauf ein neues Format, bei dem der sportliche Aspekt großgeschrieben wird, verbunden mit einem interessanten Rahmenprogramm im Rahmen unser Samstagsaktivitäten anbieten", so Citymanager Thomas Kreidler, der zusammen mit Claudia Beuter vom Horber Stadtmarketing von Seiten der Stadt für die Organisation und Abwicklung verantwortlich ist. "Wir hoffen nun, das viele unterschiedliche Gruppierungen (Firmen, Vereine, Privatpersonen) an dieser Kick-off-Veranstaltung, die sich als fester Bestandteil von ›Unsere Stadt feiert‹ etablieren soll, teilnehmen", so die drei Initiatoren.

Damit dies auch tatsächlich der Fall ist, haben die Verantwortlichen bereits ein stattliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Für 11 Uhr ist der Start des 2,5 Kilometer langen Kinderlaufs vorgesehen. Ab 12 Uhr spielt die Horber Band "reChord" Hits aus den wichtigsten Epochen der goldenen Rock-Ära und um 12.30 Uhr startet das Warm up zum 1. Horber Neckarsport-City Run, der pünktlich am 9. September um 13 Uhr gestartet wird.

Start ist am Flößerwasen und die Strecke führt dann am Uferweg mit einer Schleife beim Neckarbad zurück über die Festwiese entlang am Uferweg und zur Horber "Himmelsleiter", die mit ihren 197 Stufen und 47 Meter Höhenunterschied hoch zum oberen Marktplatz führt. An der Stiftskirche vorbei und über den Marktplatz geht es über die Marktsteige wieder runter zum Flößerwasen. Eine Runde beträgt circa fünf Kilometer und bei dieser Pilotveranstaltung werden zwei Runden gelaufen. Um 13.20 Uhr werden dann die Nordic Walking Teams auf die Strecke geschickt.

Die Athleten laufen also quasi zweimal eine große Schleife durchs Festgelände und werden an vielen Hotspots von Zuschauern und Fans angefeuert und musikalisch unterhalten. Es ist daher kein langweiliges Kilometerschrubben, sondern fast schon ein sportliches Bad in der Menge. Für 16 Uhr ist die Siegerehrung eingeplant und es winken wertvolle Preise in den unterschiedlichen Altersklassen. Ab 19.30 Uhr After Run Party mit "Majoy Healey" und wer noch Kraft in den Beinen hat, kann hier das Tanzbein schwingen.

Das Startgeld beträgt 20 Euro und beinhaltet ein Funktions-T-Shirt für den Lauf, Warm up vor dem Lauf, Getränke im Start- und Zielbereich, Bananen und Fitnessriegel, professionelle Zeitnahme, Online Urkunde, Rahmenprogramm, Verlosung unter allen Startnummern für ein Cabrio Wochenende von der AHG in Horb, Dusch- und Umziehmöglichkeiten und die After Run Party ab 19.30 Uhr.

Die Anmeldung ist möglich unter www.my.raceresult.com /78210. Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.neckar-sport-horb.de/Veranstaltungen. Der Meldeschluss ist am 31. August – eine Nachmeldung ist ­möglich bis zum 9. September um 12 Uhr.