Horb a. N. Feen, ein Troll und großes Showtanz-Kino

Dass kürzlich der neue Ortsvorsteher gewählt wurde, war für Moderator und Bildechinger Verbal-Allzweckwaffe Patrick "Patex" Klingenstein natürlich die Steilvorlage überhaupt. Er bat den nicht sonderlich erstaunten Ulrich Beuter hoch zu sich auf die Bühne und testete neben seinem Spezialwissen zur Ortschaft und den Vereinen auch dessen Leidensfähigkeit aus. Und Beuter musste ran.

Falsche Antworten auf spezielle Fragen zu Vereinsinterna von Freiwilliger Feuerwehr, Musikverein und ASV brachten ihm Strafen wie Spüldienst beim Dorffest, den er nicht seiner Frau aufs Auge drücken kann, einen Sportheimwirtedienst und einen Kasten Bier für die Feuerwehr ein. Lediglich bei Fachfragen zur Narrenzunft konnte er sich mittels seines Jokers retten. Der Kloputzdienst nach dem Narrendorf blieb ihm so erspart. Dass er danach jedoch noch in den sauren Apfel – der in einer stinkenden Brühe schwamm – beißen musste und mit dem kompletten Gschell der Blockstrecker durch Halle geschickt wurde, nahm er eher sportlich.

Eugen, Karle und Willi – die "Drei vom Lindabrunna-Bänkle" (Joachim Straub, Andreas Hesse und Maiky Götz) mussten natürlich zu dieser Personalie ihren ironischen Senf dazugeben. "Dah Vatter vom Uli, dah Adelbert, hot mol gsagt: "Uff am Rathaus hocket lauter Arschlöcher." Ob der heit au no so denkt, wo jetzt sein Jonger dort hockt?" Sie machten sich auch darüber lustig, dass dem Malermeister Beuter beim Abbau eines Gerüstes ein ganzer Eimer Farbe über den Kopf lief. "Früher hot mor joh gsagt ›Gelackmaiert‹ – bei ons heißt des jetzt ›Gelackbeutert‹." Auch haben die drei von einem Ortschaftsrat erfahren, dass er nichts dagegen hat, wenn der neue Ortsvorsteher das Rathaus streicht, doch wenn er dies auch mit dem Sitzungsgeld macht, dann wird’s kritisch.

Die drei hatten aber noch mehr an Dorfklatsch in petto. Sie glossierten die Umleitungen, die die Bildechinger teilweise auf abenteuerliche Wege führte, hatte Geschichten von einem in Paderborn vergessenen Personalausweis parat, in dem Werner Utek stand, erinnerten an Edwin Zimmermanns Italienreise und dass er seinen neuen Anzug in einem Hotel in Florenz hängen ließ, oder den Fauxpas der Rebmanns, die mit vollem Dachgepäckträger in Urlaub fuhren und erst beim auspacken(wollen) merkten, dass sie ihren Schlüssel zu Hause gelassen hatten. Gelassenheit brauchte auch der arme Peter Straub, denn seine Mädels hatten beim Ausparken aus der Garage sein heiß geliebtes Rennrädle ein klein wenig geschrottet. "Ha mir hen denkt, wir wären über eine Folie gefahren und haben uns noch gewundert, was eine Folie in unserer Garage macht." Cool auch, was in der Osternacht passiert ist. Gemeindemitglieder haben vom Pfarramt ein Tütle mit vermeintlichen Süßigkeiten bekommen. Die zwei edlen Pralinen entpuppten sich als Saatkugeln und hätten weder Anton Gramer noch Peter Silberzahn oder Ewald Wurster geschmeckt. Passend dazu sangen die Drei: "Ich will echte Schokoladen – keinen Dreck." Kaum ein Missgeschick entgeht den drei knitzen Beobachtern, die deshalb im Flecken schon lange keine echten Freunde mehr haben, doch immer wieder das Highlight der Spormuna-Fasnet sind.

Die Clique der Tanzgarde saute bei ihrem Autosketch noch schnell die ganze Bühne ein, die arme Raumkosmetikerin Andrea, die zufälligerweise per Putz-App nach Blockstreckerhaus kam, machte den Dreck weg und erklärte zuvor die Sprache der Jugend, während H-P Gramer sich über die moderne Technik auf Hightec-Klos wunderte. Die Superstars des Abends waren jedoch zwei junge Bühnenhelfer bei deren Auftreten die weibliche Jugend jedes Mal in wahre Hysterie verfiel.

"Des war a runde Sache" lobte Maiky Götz den ganzen Abend, der mit der Blockstrecker-Hymne aus vielen hundert Kehlen gesungen zu Ende ging.