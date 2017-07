Horb a. N. FC Horb hat neuen Vorsitzenden

Stefan Mauz berichtete über die Jugend. In der Saison 2016/2017 gab es eine Erweiterung der bestehenden JSG. Bei der ABC-Jugend ging man eine Kooperation mit sechs Vereinen ein, um den Spielbetrieb auf Dauer aufrecht zu erhalten. Bei der A- und B-Jugend wird es immer schwieriger, eine Mannschaft aufzustellen. Jetzt sei es so, dass man sogar eine oder zwei Mannschaften stellen kann. Die kooperierenden Vereine sind der FC Horb, ASV Nordstetten, TSV Dettingen, ASV Rexingen, SSV Dettensee und die SG Ahldorf/Mühlen. "Unter dem Namen SGM Neckartal werden wir in der kommenden Saison spielen", so Mauz. Bei der "unteren Jugend" – Bambini bis D-Jugend – bestehe weiterhin eine gut funktionierende JSG mit dem ASV Nordstetten.

Insgesamt wurden in der Saison 2016/17 zehn Teams mit 150 Spielern, davon 60 FC-lern, gemeldet, die von 20 Trainern, davon zwölf FC-Trainern, betreut werden.

Ein Highlight im Jugendbereich ist das alljährliche Anton-Straub-Turnier in der Hohenberghalle. Es ist eines der bekanntesten Jugendhallenturniere Süddeutschlands. Dieses Jahr war dabei der RB Leipzig, FC Augsburg, FC Ingolstadt, Stuttgarter Kickers, SSV Reutlingen und der SC Freiburg. 72 Teams spielten an vier Spieltagen um den Sieg. Beim nächsten Turnier wird auch Darmstadt 98 und der Berlin AK dabei sein.

Hermann Hug berichtete von der AH. Der Spielbetrieb kam in diesem Jahr etwas zu kurz. Die beliebte Ü40-Kleinfeldrunde wurde von offizieller Seite abgesagt. Ein Novum ist dieses Jahr die Teilnahme am "WFV Ü50-Cup" am 16. Juli.

Bei den Wahlen wurde Stefan Mauz zum neuen Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter bleibt Francesco Caboli. Der bisherige Vorsitzende Stefan Aupperle übernimmt das Amt des Kassiers.