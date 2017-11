Horb a. N. "Fast eine Tonne Kot pro Woche"

Diese Schilder wurden jedoch sehr bald von Unbekannten entfernt und sind bis auf ein Schild am Ortsausgang in Richtung Horber Fichten und der Straße Richtung Waldeck verschwunden. Mittlerweise hat das Thema gesamtstädtische Bedeutung erlangt. Ortsvorsteher Schad teilte dazu mit, dass die Hundekot-Tütenspender aus dem städtischen Budget bezahlt würden, sofern das Einsammeln der Tüten durch Ehrenamtliche oder durch eigenes Personal der Ortschaften erfolge.

Dazu gab es vom Ortschaftsrat den Vorschlag, im Stadtteil insgesamt vier Standorte auszuwählen und sie in den Bereichen wie Spielplatz "Bucklige Welt", "Auf der Hilb", Richtung "Solitärbaum Eiche" und im Sportplatzbereich aufzustellen. Gleichzeitig soll im Amtsblatt ein Aufruf erscheinen, ob jemand das Einsammeln ehrenamtlich übernimmt. Falls nicht, könnte das Einsammeln durch den eigenen Service-Mitarbeiter erfolgen. In der Diskussion meinte Stefan Schäfer: "Im Stadtteil Betra gibt es zur Zeit 86 Hunde. In vielen Bereichen des Orts liegen gefüllte Hundetüten. Wenn man sie jeden Tag einsammeln würde, käme man in der Woche fast auf eine Tonne Hundekot." Aus diesem Grund seien vier Behälter zu wenig, es müssten mindestens sechs Behälter an den verschiedensten Standorten sein.

Weiter wurde bekannt, dass es natürlich auch wenige Hundehalter gebe, die ihren Kot mit nach Hause nehmen, aber ihre Zahl sei nicht ausreichend. Bekannt wurde auch, dass bereits in einigen Stadtteilen die Entleerung der Tütenbehälter durch den städtischen Bauhof erfolge. Dies sei aber auf Dauer nicht mehr möglich. Und so wurden auch Bußgelder vorgeschlagen, für den Fall, dass alle Hinweise und Bitten nicht helfen.