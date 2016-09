Horb a. N. Familienzentrum auf Helfersuche

Horb. Seit mehr als zehn Jahren bereichert das Familienzentrum Horb das Freizeitangebot aller Altersklassen. Bereits die Schwangeren finden jeden Dienstagmorgen von 9.30 Uhr bis 11.15 Uhr im Café Kunterbunt andere Mütter, die in der gleichen Situation sind oder vor Kurzem waren. Hier lassen sich bei einem Frühstück Erfahrungen austauschen und neue Freundschaften schließen. Dieses Angebot konnte das Familienzentrum bisher immer anbieten, weil sich immer freiwillige Gastgeberinnen gefunden haben, die ein offenes Ohr für die großen und ganz kleinen Besucher hatten. "Leider hat dieses Team massive Personalprobleme und es wird dringend Verstärkung gesucht!", berichtet das Familienzentrum. Auch die jungen Eltern brauchen mal Entlastung, und nicht jeder hat Oma und Opa oder andere Personen gerade um die Ecke, die auf den kleinen Schatz mal kurz aufpassen können. So ist es für viele schwierig, mal einen Friseur- oder Arzttermin wahrzunehmen. Auch hier hat das Familienzentrum eine Lösung. Immer donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr können die Kleinen in der Offenen Kinderbetreuung abgegeben werden. Dort werden die Kinder von zwei Betreuerinnen liebevoll umsorgt. Selbstverständlich kann die Zeit auch mal für einen Kaffeeklatsch mit der besten Freundin genutzt werden. Auch dieses Team hat akuten Mangel an Betreuerinnen.