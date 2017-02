Horb a. N. Familienurlaub im Herzen von Speyer

H orb-Altheim. Anfang Januar ging es zu Fuß ins Heiligenfeld. Von dort fuhr man dann nach Baiersbronn in die Schlittschuhhalle. Acht Kinder und drei Erwachsene konnten sich beim Eislaufen austoben. Nach zirka drei Stunden auf dem Eis ging es zurück. Mit Fackeln bestückt, wanderten die Jugendlichen vom Bahnhaltepunkt Richtung Altheim.

Zwei Tage später an Dreikönig ging es für fünf Familien von Hochdorf aus mit der Kulturbahn über Pforzheim und Karlsruhe nach Speyer, um dort die Stadt zu erkunden. Der Ausgangspunkt war die Jugendherberge. Die moderne Kurpfalz-Jugendherberge (JH) Speyer befindet sich in zentraler Lage am Rheinufer, in unmittelbarer Nähe zum Erlebnisbad mit Sauna, zum Dom mit Weihnachtsmarkt, zum Technik Museum mit IMAX-Kino sowie zum Historischen Museum der Pfalz und dem Sea Life. Zweitausend Jahre Speyer – die Dom- und Kaiserstadt am Rhein ist eng mit der deutschen und europäischen Geschichte verbunden. Helmut Kohl lud während seiner Regierungszeit alles, was Rang und Name hatte, nach Speyer ein. Das Familien- und Jugendgästehaus ist ideal für den spannenden Familienurlaub.

Die Familien steuerten immer individuell oder in kleinen Gruppen die einzelnen Aktivitätsmöglichkeiten an. Man traf sich bei den Mahlzeiten. Die Eltern tauschten sich aus, während die Kinder ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Spielecke richteten. Auf der Rückfahrt stellte sich heraus, dass für die Jungs das Technikmuseum und bei den Mädels das Sea Life der Hit war.