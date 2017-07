Horb a. N. Familienfest mit Musik von jungen Kapellen

Das Jugendreferat der Stadt hatte einen Spielparcours mit großem Spaßfaktor sowie Kreatives im Angebot, bei dem Kinder und Erwachsene nach Lust und Laune basteln, hüpfen, springen und Ballspielen konnten.

Direkt nebenan beim Nabu zeigten Markus Pagel und ein Kollege, wie man einen Nistkasten für Vögel oder einen Unterschlupf für Fledermäuse herstellt. Die Kinder, meist Buben, halfen begeistert mit und konnten hinterher ihre "selbst gebastelten" Vogelhäuschen gegen eine kleine Gebühr mit nach Hause nehmen.

Der Tageselternverein und die Arbeiterwohlfahrt luden wenige Meter weiter dazu ein, Luftballons auf eine weite Reise zu schicken. "Über 500 Ballons haben wir verteilt", so Doris Albrecht, die für die gesamte Organisation aller Angebote mitverantwortlich war.

Wer wollte, konnte sich von Irene Straub beim Kinderschminken in Spiderman oder eine Glitzerprinzessin verwandeln lassen oder sich an den ausgedienten Schätzen von so manchem Kinderzimmer beim "Kinderflohmarkt" etwas passenden aussuchen. Kinder wurden zwar keine angeboten, dafür all das, was sie noch vor kurzem so dringend gebraucht haben und was nun schon lange wieder in der Ecke liegt. Ganze Spiele-Berge türmten sich auf, doch den Kauf seines Lebens machte ein kleiner Bub, der ein Piratenschiff fand, mit dem man echte Pfeile abschießen konnte.

Auch zwei Kindergärten aus dem Stadtgebiet nutzten diese Flohmarkt-Möglichkeit, um etwas zusätzliches Geld in die meist leere Kasse zu bekommen. Sie baten die Eltern ihrer Schützlinge um Spielsachen, die man nicht mehr brauchte. Und so kam schon ordentlich was zusammen, was vielleicht das ein oder andere Kind glücklich macht. Für das leibliche Wohl sorgten die Klasse 5a des MGG und der Kiosk im alten Freibadgelände.

Draußen auf dem Freigelände präsentierten die Jugendkapellen aus Horb, Bittelbronn und die Kooperation aus Römlinsdorf/Hochmössingen derweil einen unterhaltsamen Musikcocktail. Dass die Horber Jugenddirigentin Stefanie Ewald wegen der Geburt ihres ersten Kindes ein paar Wochen ausfiel, hörte man beim Vortrag ihrer Jung-Musiker fast gar nicht. Der Sound war toll wie immer. Auch die Formation aus Bittelbronn konnte sich wirklich hören lassen. Beim Stück "Dynamit" ließen sie es richtig krachen und bei "Black Forest Fantasy" setzte besonders das Schlagwerk Akzente. Den musikalischen Reigen schlossen die Gäste aus der Alpirsbacher Gegend. Von Anke Hezel dirigiert, nahm fast eine ganze Big-Band mit 31 jungen Musikern auf der Bühne Platz. Entsprechend voll ihre Klangfarben, und die junge Orchesterleiterin schaffte es immer wieder hervorragend, Spannungsbögen in ihre Interpretationen bekannter Stücke einzubauen und ihnen so eine eigene Handschrift zu geben.

Alles in allem war Familientag und Musikcocktail eine mehr als gelungene Doppelveranstaltung, zumal auch das Wetter mitspielte. Erst ganz zum Schluss glaubte Petrus, er müsse nun in Horb das ehemalige Gartenschaugelände gießen.