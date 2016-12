Horb a. N. Familien des Dorfes auf 600 Seiten

Horb-Talheim. Nun, zweieinhalb Jahre später ist das 600 Seiten starke Werk fertig und die Bruns brachten ein Exemplar – quasi als ihr Weihnachtsgeschenk an den Wohnort – mit zur jüngsten Ortschaftsratssitzung.

In mühevoller Detailarbeit haben sie in allen verfügbaren Archiven – darunter die Einträge der Tauf-, Trauungs- und Bestattungsbücher sowie ab 1806 auch der Familienregister – dieses umfassende Nachschlagewerk erstellt, in dem die Talheimer sämtlichen ortsansässigen Vorfahren bis zum Beginn der Kirchenbücher ohne mühsames Archivstudium nachlesen und finden können.

Täglich ist das Rentnerehepaar mehrere Stunden an dieser selbst gestellten Aufgabe gesessen, und selbst vor Reisen, auch in die USA, sind sie dafür nicht zurückgeschreckt, um an die notwendigen Informationen zu kommen. Geholfen hat ihnen dabei auch eine Ahnenforscherin, die, wie die Bruns, zu diesem Zweck extra nach Salt Lake City (Hauptstadt des US-Bundesstaats Utah) reiste.