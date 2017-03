Horb a. N. Fairtrade in der Steinachtalschule

Horb-Talheim. In den Jahresberichten der Vorsitzenden Doris Panetta und der Schriftführerin Bianca Orille wurde deutlich, dass der SFV das vergangene Jahr sehr gut gemeistert hat und die Schule und insbesondere die Kinder wieder in vielen Bereichen (Veranstaltungen, Ausflüge, Lernmaterial, Spielgeräte) unterstützt hat. Auch im Hinblick auf die in den Osterferien beginnende neue Verkabelung und Vernetzung der Schule wird der SFV zukünftig mit kleineren Beträgen, beispielsweise für Software, einen Beitrag leisten.

Die Mitgliederzahl des SFV blieb weitgehend konstant bei 80 Mitgliedern, was sehr wichtig ist, denn die Mitgliedsbeiträge sind, neben den Einnahmen aus der Bewirtung bei der Einschulungsfeier und der Adventsfeier, die wesentlichste Einnahmequelle des SFV. Dank ging hierbei an die langjährigen Mitglieder, die dem SFV die Treue halten, auch wenn sie keine eigenen Kinder mehr an der Grundschule haben.

Die Kassiererin Ingrid Ade, der eine einwandfreie und sehr übersichtliche Kassenführung bescheinigt wurde, berichtete, dass die Ausgaben die Einnahmen 2016 leicht überstiegen. Der SFV verfügt aber noch über ein gutes Finanzpolster für zukünftige Investitionen.