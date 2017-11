Horb a. N. Fahrradwerkstatt beeindruckt

Beim Rundgang durch die einzelnen Gruppen erhielten die Besucher einen Eindruck in die vielfältigen Arbeiten, die für größere und kleinere Firmen aus dem Kreisgebiet gefertigt werden. Auch gab es Einblicke in die Aufgaben der Betreuer. Ganz besonders war man beeindruckt über die gut ausgestattete Fahrradwerkstatt. Die Bereiche Intramechanik und Intra Grüne Gruppe sind Tochtergesellschaften. In der Riedsteige sind Menschen mit psychischer und seelischer Erkrankung beschäftigt. Die Kfz-Schilderstelle im Landratsamt wird ebenfalls von der Schwarzwaldwerkstatt betrieben. Aus der Kantine werden täglich zwei Kindergärten und mehrere Schulen im Kreisgebiet mit circa 600 Portionen Essen versorgt. In der abschließenden Diskussion im Cafesito kam noch zum Ausdruck, dass die behinderten Menschen im Förder- und Betreuungsbereich in Baden-Württemberg nicht sozialversichert sind wie in anderen Bundesländern, weil sie nur stundenweise in der Werkstatt arbeiten. Somit können sie auch später keine Rente erhalten. Hier sieht die Senioren-Union eine Aufgabe, tätig zu werden. Andreas Bronner bedankte sich bei Geschäftsführer Peter Goldinger für die aufschlussreiche Führung und bei Dietrich Sievert, der den Besuch organisiert hatte.