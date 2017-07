Horb a. N. Fachkräftebedarf wächst weiter

Seit Jahrzehnten bildet die Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG erfolgreich junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, und seit 2014 trägt die Ausbildung bei Lauffer Pressen zudem das Gütesiegel "1A Ausbildungsbetrieb" der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald. Zu den gewerblichen Ausbildungsberufen gehören neben Elektronik und Industriemechanik auch Mechatronik, Zerspannungsmechanik und Technisches Produktdesign. Im kaufmännischen Bereich bildet Lauffer Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Ferner bietet das Unternehmen die Möglichkeit für ein Duales Studium in den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik und Elektrotechnik. Ebenfalls unterstützt das Unternehmen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten bei berufsbegleitenden Masterstudiengängen und anderen Weiterbildungsmöglichkeiten. Praktika wie BORS, BOGY oder Vor- und Pflichtpraktika für ein Hochschulstudium gehören ebenfalls zum breiten Ausbildungsangebot des Horber Familienunternehmens.

Aktuell beschäftigt der Horber Pressen- und Anlagenbauer 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, hiervon 27 in der Ausbildung und vier im Dualen Studium. Für den Ausbildungsstart 2018 sucht das Unternehmen neue Auszubildende in den Bereichen Mechatronik und Elektrotechnik sowie DH-Studenten in den Bereichen Elektrotechnik (Studienrichtung Automation) und Maschinenbau (Studienrichtung Konstruktion und Entwicklung). Auch in den kommenden Jahren rechnet das Unternehmen mit einem wachsenden Bedarf an Fachkräften.

Beim Ausbildungstag am 15. Juli können sich Absolventinnen und Absolventen ­ausgiebig über die verschieden Einstiegsmöglichkeiten bei Lauffer informieren. ­Interessierte Absolventen können sich noch bis Ende August für den Ausbildungs- und Studienstart im Jahr 2018 bewerben.