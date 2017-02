Horb a. N. Expertin: Nicht zu sorglos damit umgehen

Weil die Übertragung auf Menschen demnach eher selten auftritt, kann es vorkommen, dass Hautärzte den Milbenbefall beim Menschen falsch behandeln, etwa mit Cortison oder Antibiotika, was gegen Milben nicht hilft.

Die sogenannte Trugräude trete für gewöhnlich ein bis zwei Tage nach Kontakt zum befallenen Tier auf, vor allem an den Hautstellen, die das Tier direkt berührt haben, heißt es in Fachliteratur. Ohne erneuten Kontakt heile der Befall von selbst ab, da es sich bei den Räude-Milben um tierspezifische Parasiten handle. Sie dringen in die Haut ein, legen in die Bohrgänge Eier ab und sterben nach wenigen Tagen ab, wie es in der Fachliteratur "Zoonosen – Von Tier zu Mensch übertragbare Infektionskrankheiten" heißt.

Zwar hatte das Veterinäramt mitgeteilt, dass die Krankheit für den Menschen ungefährlich sei, allerdings rät eine Expertin, dass nicht zu sorglos damit umgegangen werden sollte. Wenn man einen toten Fuchs irgendwo finde, solle der direkte Kontakt vermieden werden. Das Hauptproblem sei jedoch die Übertragung vom Haustier auf den Menschen. "Wenn der Hund Räude hat, dann können wir uns das auch holen."