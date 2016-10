Horb a. N. Experte rät: Neue Netzwerke für lebendigeres Dorfleben knüpfen

Er nahm Bezug auf Bekanntes, betonte die Wichtigkeit der Prozessentwicklung und unterstrich, dass ein exaktes Regelwerk gerade bei der Bürgerbeteiligung immens wichtig ist. Hier konnte er sich auf die als "Horber Spielregeln im Trialog von Bürgern, Kommunalpolitik und Verwaltung" bekannt gewordenen Behördenvorgaben berufen. Dieser Verhaltenskodex regelt das Miteinander der drei beteiligten Parteien und wurde in allen Ortsteilen – zumindest von den Ortschaftsräten – als gut anerkannt.

Damit Bürgerbeteiligungsprozesse gelingen, müssen neue Verantwortungspartnerschaften in der kommunalen Daseinsvorsorge zwischen Bürgerschaft, Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und freien Verbänden geknüpft werden. "Wer von einem Vorhaben oder einer Problematik betroffen ist, muss in die Suche nach einer Lösung beziehungsweise in deren Umsetzung einbezogen werden, indem ihm auf geeignete Weise eine Beteiligung ermöglicht wird. Wer zur Lösung etwas beitragen kann, sollte einbezogen werden", erläuterte Schleicher das "Stakeholder (Teilhaber) Prinzip".

Einbringen können sich alle Horber bei der öffentlichen Stadtkonferenz, bei der man sich am 10. Dezember mit der Vertiefung und Konkretisierung bereits grob umrissener Vorgaben beschäftigen wird. Speziell auf die Belange von Grünmettstetten ausgerichtet, findet dann am 27. Januar 2017 eine halbtägige Stadtteilkonferenz im Ort statt. Ortsvorsteher Karl Kocheise hofft hier auf breite Beteiligung, die sich quer durch alle Bevölkerungsschichten zieht. "Hier ist das Miteinander von Jung und Alt gefragt", so Kocheise.

Im Fazit seiner Ausführungen durfte Wolfgang Schleicher festhalten, dass man Bürgerbeteiligung nicht mit Bürgerinitiative verwechseln dürfe, und dass man Brunnen bauen sollte, bevor man Durst hat, wie ein arabisches Sprichwort lehrt.

In der anschließenden Diskussionsrunde kristallisierten sich zwei Hauptproblemfelder heraus, mit denen sich die Mettstetter herumschlagen. Es ist zum einen die sehr unbefriedigende Situation in Bezug auf verfügbare Bauplätze und zum anderen der Verkehr, der so manchen Dorfbewohner an das Verkehrsaufkommen in der Großstadt erinnert. "Kürzlich habe ich 15 Minuten gebraucht, um mit meinem Traktor in die Hauptstraße einbiegen zu können", beschwerte sich ein Bürger. Gerade diese beiden Themenfelder können bei der Stadtteilkonferenz zu Papier gebracht werden, und vielleicht ändert sich dann etwas.

Wer weiß? In Bezug auf Netzwerke, Bürgerengagement und Lösungsmöglichkeiten haben die Teilnehmer dieser Veranstaltung auf jeden Fall einiges mitnehmen können. Etwas, das vielleicht im Januar zur Lösung einiger innerörtlicher Probleme beiträgt.